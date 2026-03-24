กกท-กองทุนฯ หนุนบาสเกตบอลสู่ domestic Power ขยายจัด TOA 3 x 3 รวม 15 จังหวัด

ภาครัฐ โดย กกท. และกองทุนพัฒนากีฬาฯ ผนึกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ เอกชนยักษ์ใหญ่ TOA บูมบาสเกตบอล ขนานใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตามโครงการ domestic Power ด้วยการ ระเบิดศึก TOA 3 x 3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 จัดใหญ่ทั่วประเทศ 15 จังหวัด ชิงถ้วยตราสัญลักษณ์โครงการในพระบรมราชานุญาตในหลวง และเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท พร้อมเสริมกิจกรรมครบวงจร ติวเข้มนักกีฬา- โค้ช และเปิดแคมป์รวมนักกีฬาเด่นเข้าค่ายฝึกแบบเข้มข้น 2 ช่วงต่อยอดสู่ทีมชาติ
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย โดยนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” โดยจะมีการผนึกกำลังกับภาคเอกชน โดยบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขยายการจัดบาสฯ ทั่วประเทศ 15 จังหวัด ในชื่อ " TOA 3x3 Basketball All Thailand-Domestic Power 2026" ขึ้นที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569
งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ผู้แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานโครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี ดร. เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามแรก ร่วมเป็นสักขีพยาน และแถลงข่าว
สำหรับโครงการ “ โครงการ พัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” นี้ ทางสมาคมฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม -30 กันยายน 2569 เริ่มจากการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน รายการ “TOA 3x3 Basketball All Thailand – Domestic Power 2026” จำนวน 14 สนามทั่วประเทศและ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมเป็น 15 สนาม โครงการพี่สอนน้อง จำนวน 5 ภาค โครงการอบรมผู้ฝึกสอน จำนวน 4 ภาค และโครงการนำนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชายและหญิงเข้าโครงการ Training Camp จำนวน 2 ครั้งเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติอีกด้วย
นายจตุภัทร ตั้งคารวะคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีโอเอฯ กล่าวว่า ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล โดยร่วมกับสมาคม มาอย่างใกล้ชิดนานเกินกว่า 1 ทศวรรษแล้ว ซึ่งรู้สึกยินดีที่เห็นการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก และการได้มาร่วมโครงการกับ domestic Power ของรัฐ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นการเติบโตของบาสเกตบอลเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้านนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม กล่าวว่าปีนี้ ถือเป็นปีที่พิเศษสุด ที่ภาครัฐและเอกชน จะเข้ามาจับมือ สร้างสรรค์บาสเกตบอล ให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการ Domestic Power ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับสากล ผ่านระบบครบวงจร (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตั้งเป้าติด Top 6 เอเชียและเบอร์ 1 อาเซียน
ขณะ ที่นายเกื้อ ชูศรี ผู้แทน กกท.กล่าวว่า ทาง ตนเอง และ กกท. ได้รับทราบถึงความนิยมใน กีฬาบาสเกตบอลประเภท 3 x 3 มาโดยตลอด เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างสูง และเห็นได้ชัดตั้งแต่ซีเกมส์ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือ ของบาสเกตบอลกับโครงการโดเมสติก เพาเวอร์ จะประสบความสำเร็จ ยิ่งกว่าปีที่ผ่านๆมา
ในส่วนของ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า นอกจากการบ่มเพาะนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนแล้ว ภารกิจหลักคือการเฟ้นหาผู้ที่มีฝีมือและศักยภาพที่ดีจากทั่วประเทศขึ้นมาติดทีมชาติ โดยทางสมาคมได้ร่วมกับ บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดการแข่งขัน บาสเกตบอล 3 คนครั้งใหญ่ ใน รายการ "TOA 3x3 Basketball All Thailand-Domestic Power 2026" แข่งขันรวม 11 รุ่นได้แก่ 12 ปี (ผสมชายหญิง), 14 ปี ชายและหญิง, 16 ปี ชายและหญิง, 18 ปี ชายและหญิง, 23 ปีชายและหญิง และประชาชนชายและหญิง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท ขยายการแข่งขันไป 15 จุด ทั่วประเทศ ดังนี้
1. 28 - 29 มี.ค. 69 ณ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี
2. 2 - 3 พ.ค. 69 ณ โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี
3. 23 - 24 พ.ค. 69 ณ สนามบาสเกตบอลสวนสาธารณะธารา จ.กระบี่
4. 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 ณ ชั้น 2 ศูนย์กีฬากำธนสินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
5. 6 - 7 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนพระพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
6. 13 - 14 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
7. 20 - 21 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
8. 27 - 28 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
9. 4 - 5 ก.ค. 69 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา
10. 11- 12 ก.ค. 69 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
11. 25 - 26 ก.ค. 69 ณ โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์ จ.ลำพูน
12. 8 - 9 ส.ค. 69 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
13. 15 - 16 ส.ค. 69 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา
14. 29 - 30 ส.ค. 69 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
15. 25 - 27 ก.ย. 69 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กทม./มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำหนดเอาแชมป์ จาก 15 ภูมิภาค มาแข่งขันกัน และนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ “โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร เพื่อเป็นสิริมงคล และเกียรติยศสูงสุด แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้
สำหรับสนามแรก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้เตรียมการต้อนรับนักกีฬาผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ ผู้สนใจสมัครแข่งขันได้แล้วจนถึงวันที่ 25 มีนาคม ติดตามรายละเอียดได้ที่
