กรีฑาพาราเช็กฟิตเข้มก่อนศึกใหญ่ที่นาโกย่า

นายกิตติพงษ์ โพธิมู ประธานเทคนิคกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทย ระหว่างการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี คณะผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางสมอง นำโดย พล.ตรีอาณัติ รัตนพล และนายกิตติพันธ์ อรัณยกานนท์ พร้อมทีมผู้ฝึกสอน เป็นคณะต้อนรับ
ในการนี้ ประธานเทคนิคกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทย ได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและทีมงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมให้มีความพร้อมสูงสุด ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปีนี้
การมาเยือนในครั้งนี้นับเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนทุกคน โดยคณะผู้ฝึกสอนฯ และนักกีฬาทุกคนกล่าวขอบคุณนายกิตติพงษ์ เป็นอย่างยิ่ง และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติต่อไป