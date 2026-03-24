“เอฟ” พบผู้ว่าการกกท. หารือดันสนุกเกอร์พ้นการพนัน “บิ๊กฮง” เชื่อ “นายกอนุทิน” พร้อมไฟเขียว

“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู หอบโทรฟี่แชมป์เวิลด์ โอเพ่น 2026 กลับถึงไทย พร้อมเดินทางเข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท.ทันที เพื่อหารือถึงแนวทางผลักดัน สนุกเกอร์ พ้นบัญชี พ.ร.บ.การพนัน พร้อมขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกทำหนังสือเดินทาง เจ้าตัวตั้งเป้าสร้างผลงานต่อเนื่องศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ และเข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก 2026 ที่ครูซิเบิ้ลให้ได้ หลังพลาดตั๋วมา 3 ปี ด้านผู้ว่าการกกท.รับปาก เดินหน้าเต็มที่ เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรีให้ช่วยผลักดัน เพื่อพัฒนาวงการสนุกเกอร์และนักกีฬาระดับเยาวชนไทย
"เอฟ นครนายก" เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวชาวไทย มือ 22 ของโลก หรือ “เอฟวัน” เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์ เวิล์ด โอเพ่น 2026 ที่จีน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวพร้อม นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ชั้น 4 ตึกกกท. เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ทันที โดยผู้ว่ากกท. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะของ “เอฟวัน” รวมถึงพูดคุย กับ นายสุนทร และ “เอฟวัน” ถึงแนวทางการผลักดันกีฬาสนุกเกอร์ออกจาก พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
”เอฟ นครนายก“ เผยว่า ที่เดินทางมาพบกับผู้ว่าการกกท.วันนี้ ก็เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องของหนังสือเดินทาง 2 เล่ม เพราะบางตนมีปัญหาเรื่องขอวีซ่าไม่ทัน รวมถึงงบประมาณในการสนันสนุนกีฬาอาชีพ ที่สำคัญก็คือได้มาหารือถึงแนวทางในการผลักดันกีฬาสนุกเกอร์หลุดจากบัญชี พ.ร.บ. การพนัน ส่วนผลงานแชมป์เวิลด์โอเพ่น 2026 ที่จีน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เป็นอะไรที่สำเร็จตามฝันอย่างที่ตนเคยคิดเอาไว้ นับตั้งแต่เทิร์นโปรปี 2009 แชมป์ครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก และยิ่งเอาชนะยอดฝีมือระดับโลกด้วย ก็ยิ่งเป็นการปลุกไฟและความมั่นใจในการเล่นให้กลับมาอีก หลังก่อนหน้านี้ก็เคยรู้สึกท้อแท้ และอยากจะเลิกเล่นอาชีพไปเหมือนกัน เพื่อกลับมาทำธุรกิจที่ประเทศไทย เพราะรู้สึกว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลกว่านี้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกความคิดที่เชื่อในตัวเองอยู่ และขอลองสู้อีกสักตั้ง ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดี และดีเกินคาด
”อยากขอบคุณแฟนๆชาวไทย ที่ติดตามและให้กำลังใจอย่างมาก ผมได้เห็นข้อความ เห็นคำชื่นชมต่างๆในโลกออนไลน์แล้ว ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจมาก ผมเองก็อยากจะมีโมเมนต์เข้าชิงแบบนี้ให้ได้อีกในอนาคต ส่วนเป้าหมายต่อไปคือการมองไปที่การแข่งขัน ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่แมนเชสเตอร์ ซึ่งจะแข่งขัน 30 มี.ค. - 5 เม.ย.นี้ และอยากจะทำผลงานให้ดีสุด รวมถึงอยากจะไปครูซิเบิ้ล ไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่าง 18 เม.ย. - 4 พ.ค. นี้ให้ได้ เพราะผมเองต้องตกรอบคัดเลือกรายการนี้มา 3 ปีติดแล้ว ส่วนเรื่องสปอนเซอร์ ตอนนี้ในไทยยังไม่มีที่ใดสนับสนุน จะมีแต่เฉพาะที่จีน หากที่ไทยมีเจ้าใดยินดีเข้ามาสนับสนุน ก็จะยินดีมากๆเลยครับ สุดท้ายผมอยากจะให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาสนุกเกอร์ทุกๆคน ขอให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเอง ซึ่งหากไม่ท้อ ไม่ลดละความมุ่งมั่นและความพยายามก็เชื่อว่า มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์รายการอาชีพระดับโลกได้เหมือนตนเช่นกัน
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เผยว่า วันนี้ต้องแสดงความยินดีกับ “เอฟ” ที่ได้สร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทย ในวันที่น้องแข่งรอบชิงชนะเลิศ กับ รอนนี่ โอซุลลิแวน ตนเองก็ติดตามชมการแข่งขันอยู่ด้วย ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจมาก ที่พลิกล็อคเอาชนะยอดฝีมือระดับโลกรายดังกล่าวได้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากๆของแฟนๆกีฬาชาวไทย
ดร.ก้องศักด เผยอีกว่า สำหรับกกท.ให้การสนับสนุนสนุกเกอร์ โดยทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียดฯมาโดยตลอด ซึ่งก็กกท.ให้การสนับสนุนทั้งในมิติของกีฬาอาชีพและเพื่อความเป็นเลิศ ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนเรื่องกีฬาอาชีพปีนี้โดนตัดงบประมาณไปเยอะ ซึ่งเราก็พยายามที่จะเพิ่มเติมเข้าไป และได้มีการหารือกับท่านนายกสุนทร ที่จะสนับสนุนอีก 2-3 รายการผ่านสมาคมเพิ่มเติม ส่วนการสนับสนุนเดิม กกท.มีการทำงานกับสมาคม ในการปั้นนักกีฬา และส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมที่เมืองจีนอยู่แล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมในการสนับสนุนตรงให้กับ “เอฟ” ในการที่จะเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ซึ่งกกท.ก็มีแผนที่ช่วยในเรื่องเงินที่จะอุดหนุนตรงส่วนนี้เท่าที่ระเบียบกฎหมายจะทำได้ ส่วนการขอหนังสือเดินทาง 2 เล่ม เชื่อว่าไม่มีปัญหา กกท.เตรียมประสานกับกระทรวงต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ “เอฟ” ซึ่งที่ผ่านมา เราก็ขอความอนุเคราะห์ในกรณีพิเศษให้กับนักกีฬาอยู่บ่อยๆ
“ส่วนเรื่องการปลดล็อค สนุกเกอร์ ออกจาก พ.ร.บ. การพนัน จริงๆต้องบอกว่า สนุกเกอร์ไม่ใช่การพนัน แต่เป็นกีฬา ซึ่งกกท.ได้ให้การยอมรับสนุกเกอร์เป็นกีฬามาเป็นสิบสิบปีแล้ว มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่อง ซึ่งก็คล้ายๆกับการชกมวย ที่ก็ยังอยู่ในพ.ร.บ.การพนัน ซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วย ถ้าเป็นกีฬาที่ไปเล่นการพนัน อันนั้นไปจับได้ แต่ถ้าไปเป็นการฝึกซ้อม เป็นการเล่นเพื่อออกกำลังกลาย อันนี้ต้องสามารถทำได้อย่างอิสระ โดยที่ต้องไม่จำกัดอายุ ซึ่งภายในอาทิตย์หน้า กกท.จะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพื่อขอปลดล็อคเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชี ข. ของ พ.ร.บ.การพนัน อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องรอในเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมาย และขั้นตอนดำเนินการต่างๆ แต่ในขณะที่พิจารณา เราก็จะขอความชัดเจนจากมหาดไทยในกรณีที่มีอะคาเดมี่ หรือแบ่งโซนอย่างเรียบร้อย และติดป้ายห้ามเล่นการพนัน จะต้องสามารถให้เด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปี สามารถเข้าไปเล่นได้ เหมือนกับกีฬามวยไทยในเวลานี้ เพราะการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนส่งเสริมตามพ.ร.บ.กกท. และพ.ร.บ.กีฬาอาชีพ และต้องทำได้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าแทรกแซง“
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เผยว่า จริงๆตอนนี้สิทธิ์ขาดโดยตรงนั้น ทางท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็น่าจะนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วย ถือว่าจะได้ดูแลโดยตรงในการปรับแก้และปลดล็อคสนุกเกอร์จากพ.ร.บ.การพนัน ให้เป็นเพื่อการกีฬาได้ ที่ผ่านมาทั้งกกท.และสมาคม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปประชุมหารือถึงการปลดล็อคสนุกเกอร์ออกจากการพนันหลายครั้งแล้ว แต่ติดตรงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรัฐมนตรีบ่อยมาก จึงทำให้การส่งต่อรายละเอียดและผลักดันเรื่องนี้ต้องติดขัดและถูกหยุดชะงักไป แต่เที่ยวนี้ตนเชื่อว่า ถ้าทำกันจริงจัง ไม่มีการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเหมือนที่ผ่านๆมาอีก เรื่องนี้จะถูกปลดล็อคได้