"เวมบานยามา" เหมา 26 แต้ม "สเปอร์ส" ซิวแชมป์ดิวิชัน

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ยืดสถิติชนะ 6 เกมรวด หลังต้อน ไมอามี ฮีต ขาดลอย 136-111 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามคาเซยา เซ็นเตอร์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม ตามเวลาไทย
ชัยชนะเกมนี้บวกกับผลคู่ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ แพ้ ชิคาโก บูลล์ส 124-132 ส่งผลให้ สเปอร์ส การันตีแชมป์เซาธ์เวสต์ ดิวิชัน
วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดความหวัง ซาน อันโตนิโอ เหมา 26 แต้ม 15 รีบาวน์ด 5 บล็อก เคลดอน จอห์นสัน กับ ดีแลน ฮาร์เปอร์ 2 ตัวสำรอง ส่องคนละ 21 แต้ม และ สเตฟอน แคสเซิล ช่วยอีก 19 แต้ม
สเปอร์ส ผลงานดีสุดของลีก ชนะ 22 แพ้ 2 นับตั้งแต่เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นนำมากสุด 30 แต้ม เป็นผลต่างสกอร์มากสุดของผู้มาเยือน ไมอามี ตลอดซีซันนี้
ซาน อันโตนิโอ แชมป์ 5 สมัย สถิติชนะ 54 แพ้ 18 ตามหลัง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ (ชนะ 57 แพ้ 15) 3 เกม สำหรับการลุ้นทีมสถิติดีสุดของ NBA และทีมวางอันดับ 1 สายตะวันตก
ฮีต แชมป์ 3 สมัย อาศัย นอร์แมน พาวล์ ตัวสำรอง แบกทีม 21 แต้ม แบม อเดบาโย เซ็นเตอร์ตัวเก่ง กับ ไทเลอร์ เฮอร์โร กดคนละ 18 แต้ม แต่ไม่รอดความพ่ายแพ้เกมที่ 5 ติดต่อกัน สถิติหล่นเหลือ ชนะ 38 แพ้ 33 ยังอยู่ในพื้นที่เพลย์-อิน (อันดับ 7-10) ของสายตะวันออก