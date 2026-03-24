“ไทวัสดุ” อัดเงิน อัปเกรดความดุเดือดศึก RWS หนุนมวยไทยต้นตำรับสู่สายตาทั่วโลก

ไทวัสดุ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ สนับสนุนเงิน 3 ล้านบาทร่วมผลักดันความดุเดือดกับศึก RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการมวยไทยต้นตำรับระดับแถวหน้าของประเทศ บนสังเวียนระดับตำนานอย่าง เวทีมวยราชดำเนิน เพื่อสานต่อมรดกของเวทีมวยไทยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ปัจจุบันการแข่งขันมวยไทยกำลังก้าวเข้าสู่รูปแบบ Sport Entertainment ที่ผสมผสานกีฬา ความบันเทิง และคอนเทนต์ดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ในระดับสากล โดยไทวัสดุในฐานะผู้สนับสนุนหลักของรายการ พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความมันของศึก RWS ให้ดุเดือดยิ่งขึ้น
สำหรับความร่วมมือระหว่าง ไทวัสดุ และ RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ จัดคู่มวยคุณภาพให้ได้รับชมกันอย่างจุใจ ครอบคลุมมากถึง 16 รุ่นน้ำหนัก แบ่งเป็น ชาย 13 รุ่น และหญิง 3 รุ่น โดยไฮไลต์สำคัญคือการชิงเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาอีกมากมายจากไทวัสดุ
อีกหนึ่งในสีสันของรายการคือ โบนัสแม่ไม้มวยไทย มูลค่า 50,000 – 100,000 บาทต่อคู่ สำหรับนักมวยที่โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการแข่งขันจริง นอกจากนี้ คู่ชิงแชมป์ในแต่ละสัปดาห์ยังมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 350,000 บาท และในบิ๊กแมตช์คู่ชิงแชมป์ระดับ “ซูเปอร์ไฟต์” (SuperFight) ผู้ชนะน็อกจะได้รับเงินรางวัลรวมสูงถึง 1,000,000 บาท
โดย ไทวัสดุ จะเข้ามาสนับสนุน รางวัลดุเดือด (Fighter Spirit) และ รางวัลน็อกเอาต์ (Knockout Bonus) สำหรับคู่ชิงแชมป์และคู่ซูเปอร์ไฟต์ ในศึก RWS
ถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้การแข่งขันบนสังเวียน เวทีมวยราชดำเนิน พร้อมกระตุ้นให้นักชกเปิดเกมแลกอาวุธกันอย่างเต็มที่ เพื่อมอบความมันระดับสูงสุดให้กับแฟนมวยทั่วโลก
แฟนมวยสามารถร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของกีฬามวยไทย RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 20.05 น. ถ่ายทอดสดทาง Workpoint TV ช่อง 23 โดย ไทวัสดุ และ RWS ยกระดับความเดือดของรายการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 3 เดือนแห่งความดุเดือด ที่คอกีฬาการต่อสู้ โดยเฉพาะแฟนมวยไทยตัวจริง ไม่ควรพลาด 🥊🔥