ส.ไอซ์ฮอกกี้โต้กลับ 3 ประเด็นเปิดหลักฐานชัดใบเสร็จรับเงิน 7.2 แสน

จากกรณีที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินทางไปยื่นเอกสารแจ้งความดำเนินคดีกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยในข้อหาฉ้อโกง 3 ข้อกล่าวหา ได้แก่ 1.เบิกเงินค่าเช่าลาน เดือนละ 720,000 บาท เกินกว่าค่าเช่าตามการใช้งานจริงที่จะตกอยู่เดือนละประมาณ 200,000-300,000 บาทเท่านั้น 2.จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติน้อยกว่าที่นำไปเบิกจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ 3.มีการเบิกจ่ายค่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ รวมถึงที่พักสำหรับผู้ฝึกสอนทั้งที่ไม่มีการจ้างจริง ที่กองบังคับการกองปราบปราม (บก.ป.) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมี นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เฝ้าสังเกตการณ์
โดยต้นเรื่องมาจากการที่ นายจุมพล ครุศักดาพงศ์ หรืออีกชื่อคือ นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ เจ้าของสนามไอซ์ฮอกกี้ Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) ร้องเรียนเรื่องทุจริตการดำเนินงานของสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ในการเบิกเงินค่าเช่าลานฮอกกี้น้ำแข็ง เดือนละ 720,000 บาท ซึ่งสูงเกินกว่าค่าเช่าตามการใช้งานจริง ที่จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ 200,000 – 300,000 บาท เท่านั้น โดยในความเป็นจริงทางลานฮอกกี้น้ำแข็งได้ตกลงราคาอัตราค่าบริการกับทางสมาคมฯ อยู่ที่ 13,000 บาท/ครั้ง เวลาการฝึกซ้อมแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเฉลี่ยฝึกซ้อมไม่เกินสัปดาห์ละ 6 ครั้ง แต่ปัญหาอยู่ที่การออกเอกสารแจ้งหนี้และใบเสร็จในยอดที่สูงกว่าความเป็นจริงอย่างมาก
ล่าสุดวันที่ 24 มี.ค.2569 โรงแรมเอสซีปาร์ค ทางที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดหลักฐานและเอกสารบางส่วน พร้อมระบุว่า ในความเป็นจริงคือ เราจ่ายจริง ชำระจริง ใบเสร็จจากทางลานจริง และเอกสารทุกอย่างเป็นความจริงที่ออกจากลาน ทั้งหมดเป็นจำนวนเดือนละ 720,000 บาททุกเดือน ข้อกล่าวหาว่าสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยทุจริตหรือกินเงินทอนไม่เป็นความจริงเลย เพราะเรามีเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ กรรมการบริหาร บริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด จำนวนจริงเท่ากับใบแจ้งนี้ ใบกำกับภาษีก็มี ถ้าทาง ป.ป.ท.อ้างว่าปลอมหรือไม่ ก็สามารถส่งเข้ากองพิสูจน์หลักฐานได้เลย และที่สำคัญเงินทั้งหมดมีการโอนชำระค่าเช่าลานก่อนการแข่งขันซีเกมส์
ส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬานั้น เป็นการจัดสรรค์ให้นักกีฬาทุกคนได้รับประโยชน์และพึงพอใจทุกคน มีเอกสารหลักฐานนักกีฬาเซ็นทุกคน ซึ่งเรื่องพวกนี้คนที่จะเป็นพยานที่ดีที่สุดก็คือตัวนักกีฬา และเราก็ขอปฏิเสธเลยว่าเราไม่มีการหักหัวคิวนักกีฬา ในประเด็นเรื่องโค้ชต่างชาตินั้นคือสมาคมได้สรรหาโค้ชเก่งๆ จนได้โค้ชสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ แต่เกิดปัญหาที่โค้ชคนดังกล่าวติดสัญญากับต้นสังกัดไม่อาจจะมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้ ทำให้สมาคมแก้ปัญหาด้วยการนำงบก้อนนี้จาก กกท. มาจ้างโค้ชภายในประเทศไทย จัดสรรอยู่ในจำนวนงบที่ กกท.ให้มาแล้วก็ไปจ้าง ถามว่าไปจ้างจริงไหม สามารถตรวจสอบได้จากสลิปโอนเงินได้เลย ฉะนั้นทั้ง 3 ข้อหาเรากล้าพูดได้เลยว่าเราไม่ได้ทุจริต ที่เราออกมาวันนี้ก็เพื่อเคลียร์ตัวเองให้สังคมได้รับรู้อีกมุมหนึ่งว่าเราไม่ได้ทุจริต
"เรื่องจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นต้องเป็นอำนาจของนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย แต่เรื่องที่ผมจะชี้แจงอีก 1 เรื่องคือ เรื่องนี้เริ่มต้นที่ไปร้อง ป.ป.ช.แต่ ป.ป.ช.ตีกลับไปให้ ป.ป.ท. เพราะ ป.ป.ช.มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แล้ว ป.ป.ท.ก็รวบรวมเรื่องทั้งหมดส่งไปอัยการ แล้วอัยการจะเป็นผู้ฟ้อง แต่ถ้าอัยการดูหลักฐานแล้วไม่มีมูลมันก็จบไม่มีการฟ้อง แต่ถ้าฟ้องก็ไปสู้กัน แต่ประเด็นคือการไปฟ้องกองปราบฯ ซึ่งเป็นการร้องซ้ำ ตำรวจกองปราบไม่มีอำนาจ แต่ถ้ามีอำนาจก็ต้องทำเรื่องรวบรวมเอกสารภายใน 30 วันส่งไปให้ ป.ป.ช. แต่ถ้า ป.ป.ช.เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็จบ เพราะเรื่องก็จะวนไป ป.ป.ท.เหมือนเดิม ส่วนการเรียกร้องฟ้องเอาเงินคืนก็ต้องไปฟ้องร้องทางแพ่ง" ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมกล่าว