การกลับมาของศึกลูกหนังเยาวชนระดับตำนาน / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ย้อนกลับไปเมื่อ ปี 2522 คือ จุดเริ่มต้นของ #ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ #โค้กคัพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ และ เอกชน ประกอบด้วย กรมพลศึกษา, สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
การนับหนึ่งเริ่มจากโครงการอบรมผู้ฝึกสอนในสังกัดกรมพลศึกษา “โค้ก โก ฟอร์ โกล” ก่อนที่จะมีการฟาดแข้ง เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนั้น ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครอง หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมาก ในปี 2525 จึงได้มีการต่อยอดขยายโครงการ “โค้ก โก ฟอร์ โกล” ไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ “โค้กคัพ” พร้อมทั้งมีการอบรมผู้ฝึกสอนควบคู่ไปด้วย
จากการการพัฒนาและยกระดับนักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง “โค้กคัพ” ถือเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาฟุตบอลคุณภาพส่งต่อสู่เวที ฟุตบอลลีกอาชีพของไทย ทั้ง 3 ดิวิชั่น ที่กำลังได้รับความสนใจจากจากแฟนบอล จึงได้มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ ปรับกลุ่มเยาวชนจากเดิมอายุ 15-17 ปี มาเป็นอายุ 15-19 ปี และยังเพิ่มความเข้มข้น ด้วยการให้ส่งทีมเข้าร่วมในนามสโมสรฯ ในทุกลีกของประเทศ เปิดเวทีให้นักเตะสำรอง หรือ ทีมเยาวชนในอะคาเดมี่สโมสรต่างๆ ได้มีสังเวียนทดสอบฝีเท้า เพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันจริงมากขึ้น ตั้งแต่ “โค้กคัพ” ครั้งที่ 16 เป็นต้นมา
ในทุกๆ ปี “โค้กคัพ” ถือเป็นเวทีแห่งการคัดสรรนักเตะฝีเท้าดีป้อนสู่ลีกอาชีพ และทำเนียบทีมชาติไทย ไล่ตั้งแต่ ประสงค์ พันธ์สวัสดิ์, โชคทวี พรหมรัตน์, ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล และ นิเวศ ศิริวงศ์ ทุกคนถือเป็นนักเตะระดับตำนาน นอกจากนี้ยังมีชื่อของ อดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทย อีกหลายรายที่ผ่านการแข่งขันรายการนี้ ไม่ว่าจะเป็น สุริยะ อมตะเวทย์, ชาคริต บัวทอง, เกียรติประวุฒิ สายแวว หรือที่ยังค้าแข้งอยู่ในปัจจุบัน และเป็น สุดยอดนักเตะ อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา MVP โค้ก คัพ ปี 2005, ธีราทร บุญมาทัน,กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, สารัช อยู่เย็น, ชนาธิป สรงกระสินธ์, สุภโชค สารชาติ MVP เมื่อปี 2017 รวมถึง ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ดาวยิงทีมชาติไทย
ความสำเร็จของเวที “โค้กคัพ” ในการเป็นเวทีคัดสรรและส่งต่อนักเตะฝีเท้าดีจากรุ่นสู่รุ่น สู่ทำเนียบทีมชาติไทย ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้ง และแน่นอน ความมันส์ ความเข้มข้นในการแข่งขัน จะเป็นเวทีแห่งการสร้างโอกาส เพราะทุกสนามจะถูกจับตามองจากบรรดาแมวมองของบรรดาสโมสรต่างๆ และสเกาท์ของทีมชาติไทยชุดเยาวชน ซึ่งหมุดหมายของการแข่งขันของเด็กๆ รุ่นนี้คือ ต่อยอดสู่ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นในทุกๆปี ไปจนถึงปี 2029
ศึกฟุตบอล Coke Cup U-17 THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 กลับมาระเบิดความมันส์อีกครั้ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รอบภูมิภาค 6 โซน ภาคตะวันออก, ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคอีสาน, ภาคเหนือ และ โซนกรุงเทพและปริมณฑล เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จากทั่วประเทศแล้ววันนี้ ถึง 17 เมษายน 2569 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : youthdevelopment@fathailand.org Line OA : @cokecupu17