สควอชร่วมกับปตท.สร้างสนามให้เยาวชน เดินหน้าปั้นดาวรุ่งในสถานศึกษาสู่ทีมชาติ

สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบสนามสควอช จำนวน 2 สนาม ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.69 โดยมี นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นายกสมาคกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ ,น.ส.กรบงกช ศรีสุพรรณ ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), นางภัคพร ฉันทธนากร ผู้จัดการส่วนบริหารกิจกรรมการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)และคณะเป็นผู้แทนบริษัท,นายอำเภอสังขละบุรี,ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่การศึกษา เขต 3 และครู นักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
นายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์กีฬาสคอวอชแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงเหตุผลในการสร้างคอร์ท ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง นั้นมีเหตุผลในด้านความพร้อมหลายประการโดยมีการเริ่มต้นโครงการมาประมาน 3 ปีหลังจากที่กีฬาสควอชบรรจุในกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยสมาคมฯ เล็งเห็นว่าบุคคลากรที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง
"โรงเรียนแห่งนี้มีเด็กตั้งแต่ระดับประถมจนจบมัธยมปลาย ซึ่งเป็นอายุที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเล่นกีฬาสควอช อีกทั้งเด็กและเยาวชนในบริเวณนี้มีความแข็งแรงและมีทักษะกีฬาดีมีโอกาสพัฒนาได้ง่าย และเป็นการให้โอกาสเด็กในถิ่นทุรกันดารได้มีทางเลือกเล่นกีฬาและเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต"
นอกจากนี้ นายอัครินทร์ ยังได้กล่าวถึงแผนงานการพัฒนาเยาวชนจนต่อยอดเป็นอาชีพของสมาคมกีฬาสควอชฯ ว่า ทางสมาคมได้วางแผนตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำโดยสมาคมได้ทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้เริ่มทำไปแล้ว คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และก็จะขยายไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีการส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อรองรับรักกีฬาในระดับอุดมศึกษา หรือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ได้บรรจุกีฬาสควอชเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน