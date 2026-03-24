แอร์เย็นฉ่ำยังไม่รอด เคสเตือนภัยเวทีแข่ง HYROX นักกีฬาเกิดฮีทสโตรค ไข้พุ่ง 41 องศา

ถือเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างของการฮีทสโตรคที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง เพราะเคสนี้เกิดกับนักกีฬาที่เล่นกีฬาในห้องแอร์ และทำเอาผู้ประสบเหตุตกอยู่ในวินาทีเป็นวินาทีตาย โดยสาวผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ Mai Rosskorn โพสต์เล่าเหตุการณ์ ในการแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 การฟิตเนสระดับโลก ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ไบเทค บางนา ว่า
“เอ้า เล่นกีฬาที่แอร์ฉ่ำก็ร้อนได้ขนาดนั้น ตอนแรกก็ไม่เชื่อ เพราะว่าตัวเองนั่งอยู่เต๊นท์ต้องใส่เสื้อหนาว
สักพัก มี notify จาก น้อง sport science ว่า heat stroke ! หมดสติ หลังจากนั้นรีบเลย activate code red ตามทีม medic on scene รีบพานักกีฬาเข้ามาที่เต๊นท์ ทีมแพทย์เข้าไปประเมินพบว่าตัวร้อนจริง วัด rectal temp ได้ 41 องศา!!! คนไข้ซึมม เอาดิ ชัวร์แหงงง
ทำไงต่อ ตอนนี้ต้องจุ่มแล้ว ดีที่ทีมของพร้อมมาก รีบไปเตรียมน้ำไปแข็งและ ice bath ข้างนอก เนื่องจากในงานมันเปียกไม่ได้ ทีมเลยต้องเอาลมเย็นเป่าคนไข้ก่อน ตอนนั้นยังซึมมาก ตัวร้อนหัวร้อน
ทีมเลยคุยกันว่าเราต้องแพคก่อน เลยรองผ้าสีส้มสำหรับ secure คนไข้ แล้วเปิด iv load ไปก่อน ตอนนั้นเริ่มมี BP ต่ำๆ HR ประมาณ 120-130
หลังจากนั้นทุลักทุเลทีมเลยพาคนไข้ไปยังจุด ice bath ด้วยความช่วยเหลือจากทีม staff ของ HYROX และ จนท ของทาง BITEC เพราะต้องตัดผ่านนักวิ่งจำนวนมาก
พอไปถึงเอาคนไข้ลงถังจุ่มกวนไปสักพัก BT เริ่มลงเรื่อยๆ สักประมาณ 39 นิดๆ คนไข้เริ่มตื่น พูดคุยได้ เราเริ่มใจชื้น คุยกับทีมขอสักประมาณ 38 นิดๆ กันมัน reheat อีกรอบ .. เหมือนจะดี
ต่อมาเหมือนคนไข้เค้า reheat ขึ้นมาอีกจริงๆ เค้าสับสนอีกรอบ ดิ้นจนจับไม่อยู่ iv หลุด มะรุมมะตุมจนต้อง light sedation แล้วเอาไปจุ่มอีกรอบ คราวนี้จุ่มจนถึง 38 อีกครั้ง รอบนี้ดีเลย stable พวก VS ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนนำส่ง รพ อย่างปลอดภัย ตามข่าวล่าสุด stable กำลังจะ discharge แล้ว
ขอบคุณ Kotchakorn Jumroenketpratheep และทีมงาน doctor on track ที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
ถ้าน้อง SS คนแรก detect ไม่ได้ ถ้าทีม response ไม่ทัน ถ้า med center stabilize ไม่ดี ถ้าไม่มี ice bath และถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือของทุกฝ่าย outcome คงไม่ดีเท่านี้
ขอบคุณจริงๆค่ะ”
ขอบคุณภาพและข้อมูล : Mai Rosskorn