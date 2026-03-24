“ซาร์โก” ซิวท็อป 9 นำทัพ “นักบิดฮอนด้า” คว้าแต้ม โมโตจีพี บราซิล

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 2 รายการ บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบเมนเรซ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ โกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า เซอร์กิต ประเทศบราซิล
ก่อนแข่งเรซนี้ กรรมการได้ประกาศลดจำนวนรอบการแข่งขันจาก 31 รอบสนาม เหลือเพียง 23 รอบสนาม จากเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากผิวแทร็กบางส่วนเริ่มได้รับความเสียหาย
เกมดำเนินไปอย่างดุเดือดตั้งแต่รอบแรกโดย “โจอัน เมียร์” อดีตแชมป์โลกปี 2020 ชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ซึ่งเริ่มเกมจากกริดที่ 13 ออกตัวยอดเยี่ยมทะยานขึ้นมาสูงถึงอันดับ 6 ก่อนจะพลาดล้มอย่างน่าเสียดายในรอบที่ 10
ผลการแข่งขันเมื่อครบ 23 รอบสนาม ปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ บิดเข้าป้ายในอันดับ 9 ด้วยเวลารวม 30 นาที 32.667 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 12.907 วินาที ตามด้วย “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ในอันดับ 11 ตามหลัง 18.529 วินาที
ด้าน “ดิโอโก โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริดที่ 14 รูดลงท้ายแถวในช่วงต้นเรซ ก่อนจะไล่แซงขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 13 ตามหลัง 21.322 วินาที เก็บแต้มในโฮมเรซได้ทั้ง สปรินต์ และ เมนเรซ
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะดวลความเร็วต่อเนื่องในสุดสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ ที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
