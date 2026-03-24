AIS ผนึก บุนเดสลีกา ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดสดยาว 3 ปี พร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตลูกหนังไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าเชิงยุทธศาสตร์การเป็น No.1 ด้านกีฬา พร้อมเขย่าวงการลูกหนังเมืองไทยอีกครั้ง ด้วยประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งสำคัญกับ บุนเดสลีกา อินเตอร์เนชั่นแนล (Bundesliga International) สู่การเป็น "The New Home of Bundesliga in Thailand" เพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนี “บุนเดสลีกา” อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวบนแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาระยะเวลา 3 ปี (เริ่มต้นฤดูกาล 2026/27 ถึง 2028/29) พร้อมก้าวข้ามไป "มากกว่าแค่การถ่ายทอดสด" แต่คือการผนึกกำลังเพื่อยกระดับและขับเคลื่อน Ecosystem ของวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐาน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ AIS ที่นอกจากการส่งมอบคอนเทนต์กีฬาระดับเวิลด์คลาสแล้ว ยังควบคู่ไปกับการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันศักยภาพนักเตะเยาวชนไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน
สาวกลูกหนังเมืองเบียร์ จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของเยอรมนี ผ่านทาง AIS PLAY ผู้นำด้านบริการวิดีโอสตรีมมิงและคอนเทนต์กีฬาในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมกีฬาที่ครบวงจรที่สุด ด้วยกลยุทธ์ “เก็บครบ จบทุกกีฬาในแพลตฟอร์มเดียว” ครอบคลุมคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA, เทนนิส ATP Tour เป็นต้น โดยจะได้รับชม การแข่งขันบุนเดสลีกา ครบทั้ง 9 คู่ในแต่ละแมตช์เดย์ โดยประเดิมสนามนัดแรกในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 กับศึก "ฟร้านซ์ เบ็คเคนบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ" ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างแชมป์บุนเดสลีกา และแชมป์ เดเอฟเบ โพคาล ฤดูกาล 2025/26
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของ AIS คือการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการยกระดับ Intelligent Platform ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความบันเทิง เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับคนไทย ที่ผ่านมาเราเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์และจับมือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรกีฬาระดับโลกหลายแห่ง เพื่อนำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดมาสู่หน้าจอทุกคน ซึ่งบุนเดสลีกา นับเป็น 1 ใน 5 ลีกระดับท็อปของยุโรป ซึ่งเราเล็งเห็นถึงจุดเด่นของบุนเดสลีกา ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งสไตล์การเล่นเกมรุกที่รวดเร็ว ดุดัน และแพสชันของแฟนบอลที่เข้มข้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่มองภาพการยกระดับวงการกีฬาระดับประเทศ เพื่อทำให้วงการกีฬาไทยเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เราจึงเดินหน้าจับมือร่วมกัน ทำงานร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ กับ Bundesliga International อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ระยะยาว 3 ฤดูกาล เพื่อ
ตอกย้ำการเป็น 'The New Home of Bundesliga in Thailand' บน AIS PLAY และที่สำคัญ เรายังมองไกลไปถึงการยกระดับวงการกีฬาไทย พร้อมยกระดับ Ecosystem ของวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐาน ผ่านการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรในวงการฟุตบอลได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับมาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน"
Mr. Peer Naubert ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bundesliga International กล่าวว่า “บุนเดสลีกาเป็นเสมือนบ้านของผู้เล่นชาวเอเชียมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคของ วิทยา เลาหกุล มาจนถึง นิโคลัส มิคเกลสัน นักเตะทีมชาติไทย และล่าสุดอย่าง ไมคอน คาร์โดโซ่ ของบาเยิร์น มิวนิก การเป็นพันธมิตรของเรากับ AIS จะทำให้แฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากบุนเดสลีกาได้ ไม่ว่าจะอยากดูที่ไหน หรือเวลาใดก็ตาม แฟนบอลบุนเดสลีกาในไทยมีประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งมีแพสชั่นอย่างแรงกล้า เพราะมากกว่าครึ่งยังคงติดตามการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความแตกต่างของเวลาเป็นตัวคั่น ร่วมมือกับ AIS จะทำให้แฟนๆ สามารถติดตาม 'Football As It's Meant To Be' ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้"
นอกเหนือจากการเป็นผู้ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ AIS ยังเตรียมเปิดตัวความร่วมมือเชิงรุกกับบุนเดสลีกา ภายใต้พันธกิจ "Future Collaboration" เพื่อยกระดับวงการฟุตบอลไทยในหลายมิติ ได้แก่ โครงการ Bundesliga Dream Thailand: เดินหน้าสานต่อเป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์ได้เดินทางไปฝึกซ้อมและเก็บประสบการณ์กับอคาเดมีของสโมสรชั้นนำในเยอรมนี, โครงการ Bundesliga Coaching Clinic: การถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานการฝึกซ้อมระดับโลกให้กับบุคลากรฟุตบอลในไทย และโอกาสในการนำสโมสรจากบุนเดสลีกามาเยือนประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและขยายฐานแฟนบอลเยอรมนีในไทยในอนาคต
สำหรับบุนเดสลีกา ถือเป็นหนึ่งในลีกระดับแนวหน้าของยุโรปที่โดดเด่นด้วยเกมรุกที่รวดเร็ว ดุดัน และมีจำนวนประตูต่อเกมสูง นำทัพโดยสโมสรยักษ์ใหญ่ อาทิ บาเยิร์น มิวนิก, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, แอร์เบ ไลป์ซิก และไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ซึ่งปัจจุบันบุนเดสลีกามีฐานแฟนบอลในประเทศไทยมากกว่า 8 ล้านคน โดยกว่าครึ่งรับชมการถ่ายทอดสดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ความสนใจของแฟนบอลชาวไทยยังเพิ่มสูงขึ้นจากการติดตาม นิโคลัส มิคเกลสัน นักเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข้งอยู่กับสโมสร เอสวี 07 เอลแวร์สเบิร์ก ในบุนเดสลีกา 2 ซึ่งตอกย้ำว่าลีกเยอรมนีคือเวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักเตะเอเชีย ดังที่ผู้เล่นอย่าง ไดจิ คามาดะ และ อี แจ-ซอง ได้สร้างชื่อเสียงมาแล้ว
