ยกเหล็กไทยวางเป้าสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกปี 2026

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ลุยงานหนักต่อเนื่อง ตลอดปี 2569 ทั้งการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และส่งไปชิงชัยต่างประเทศ หลังในปี 2568 ประสบความสำเร็จตามเป้า ทั้งการจัดการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงงานระหว่างประเทศ และผลงานของนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อ ทำลายสถิติโลก ส่วนงบดุลสมาคมฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มีรายได้ 79,987,625.04 บาท มีรายจ่าย 64,428,150.88 บาท รวมมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 15,559,474.16 บาท
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่ห้องไบร์ทตัน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ที่ประชุม โดยพลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งงานภายในประเทศ การจัดการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร การเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา และการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งกิจกรรมระหว่างประเทศ การดำรงตำแหน่งในองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ ของผู้แทนประเทศไทย การร่วมประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และการร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ
สำหรับผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ทำได้ยอดเยี่ยมในทุกรุ่นอายุ ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดในรอบปีที่แล้ว จ่าอากาศเอกวีรพล วิชุมา คว้า 2 เหรียญทอง ท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวม รุ่น 71 กิโลกรัม ในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ที่ประเทศนอร์เวย์ และทำลายสถิติโลกได้ทั้ง 2 ท่าอีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้น จ่าอากาศเอกวีรพล ยังคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย และทำลายสถิติโลกของตนเองลงได้อีกครั้ง ขณะเดียวกัน จ่าตรีธีรพงศ์ ศิลาชัย ยังคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รุ่น 60 กิโลกรัม พร้อมทำลายสถิติโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ได้อีกคน
ทั้งนี้ ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ปี 2569 ภายในประเทศ จะมีการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-29 มีนาคม 2569 และต่อด้วยการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากนั้นเป็นการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน อายุ 13-15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 15-19 ตุลาคม 2569 และต่อด้วยการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20-25 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนรายการระดับนานาชาติ เริ่มด้วยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์, ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 22-28 มิถุนายน 2569 ที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย, ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2569 วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2569 ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน
ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 34 วันที่ 8-12 กันยายน 2569 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์, มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น, ชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 27 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 28 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2569 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย