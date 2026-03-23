นักบิดมือเก๋า “เคิร์ก กิบส์” ซิวแชมป์ 5 สนามติด นำโด่งศึกโมโตครอสไทยแลนด์ 2026

การแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 และ 5 เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2569 แข่งขัน ที่บ้านน้ำโฉ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยการแข่งขันมีทั้งรุ่น เยาวชนและระดับมืออาชีพ รวม 9 รุ่น
ไฮไลต์ของการแข่งขันคือ รุ่น Premier MX-1 ด้วยรถแข่งขนาด 450cc มีนักแข่ง จาก ไทย ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 คน ซึ่งผลปรากฎว่าในสนามที่ 4 สิงห์นักบิดมือเก๋าจากออสเตรเลีย เคิร์ก กิบส์ ยังรักษาตำแหน่งผู้นำของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 4 สนามติดต่อกัน ด้วยเวลา 27.43.924 นาที ทิ้งห่างอันดับ 2 โมฮัมหมัด ซีดาน อัลเรซา ปราทามา จากทีม Ducati MX Team Indonesia ถึง 10.998 วินาที ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของ จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ จากทีม Honda Racing Thailand Idemitsu Wannal
ส่วนการแข่งขันในสนามที่ 5 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 “เสือเฒ่าออสซี” แรงไม่หยุดบิดรถคู่ใจ ยามาฮ่า YZF450 เข้าป็นที่ 1 แบบไร้คู่แข่งคว้าแชมป์ 5 สนามติดต่อกัน ส่วนดาวรุ่งจากอินโดนีเซีย โมฮัมหมัด ซีดาน อัลเรซา ปราทามา คว้ารางวัลโฮลซ็อตอย่างสวยงาม ก่อนจะโดน เคิร์ก กิบส์ แซงและทิ้งห่างหลายช่วงตัว ปล่อยให้ “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ ต้องไล่ตามนักบิดอินโดนีเซีย ตลอด 25 นาทีของการแข่งขัน แต่ ”นีโม่” ก็ไม่สามารถแซงได้
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดอุบัติเหตุและมีสัญญาณธงเหลืองเพื่อให้นักแข่งชะลอความเร็ว ปรากฏว่าหนุ่มนักบิดอินโดนีเซีย ไม่ชะลอความเร็วตามกติกาของความปลอดภัย กรรรมการจึงลงโทษปรับเวลา 30 วินาที ทำให้ตกไปอันดับที่ 3 และ “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ ที่เข้ามาอันดับที่ 3 ถูกปรับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของการแข่งขันในสนามที่ 5
ทำให้สรุปคะแนนสะสม 5 สนาม ผู้นำยังคงเป็น สิงห์นักบิดมือเก๋าจากออสเตรเลีย เคิร์ก กิบส์ ที่นำจ่าฝูง ด้วยการ มี 100 คะแนน, อันดับ 2 จิรัฏฐ์ วรรณลักษณ์ 81 คะแนน และ อันดับ 3 กฤษฏา จำรูญจารีต 64 คะแนน