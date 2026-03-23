แชมป์ยกให้คนไทย แต่เงินรางวัลยกให้เมีย “ภรรยาเอฟ” โพสต์ฮาเป็นไวรัลถึงสามี หลังชนะศึกสอยคิวเวิลด์โอเพ่น

หลัง “เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู โชว์ฟอร์มสอยคิวกระหึ่มโลก ด้วยการ โค่นมือ 1 ของโลก จัดด์ ทรัมป์ ในรอบรองชนะเลิศ ก่อนเข้ามา ล้ม รอนนี่ โอซิลลิแวน ตำนานของวงการสนุกเกอร์ ในรอบชิงชนะเลิศ จนคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพ เก็บคะแนนสะสมโลก รายการ เวิล์ด โอเพ่น 2026 ที่จีน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลายเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่ 2 ต่อจาก วัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” ที่ได้แชมป์รายการอาชีพ ภรรยาสาวของ ”เอฟ” ได้โพสต์เฟซบุ๊คถึงสามีหนุ่ม เรียกรอยยิ้ม แต่ก็ทำเอาโลกโซเชียลสะเทือนเหมือนกัน
“นิกส์” เนตรอนงค์ อุ่นหนู ภรรยาสาวของ “เอฟ นครนายก” โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงสามีหนุ่มนักสนุกเกอร์ชาวไทยว่า “เพิ่งรู้สึกว่าสามีหล่อ ก็วันนี้ เก่งจริงๆ ขอบคุณมากๆ ที่มอบเงินรางวัลทั้งหมดให้เมีย ก่อนใส่สติ๊กเกอร์ไหว้ขอบคุณ พร้อมแท็กชื่อสามีหนุ่มและใส่อิโมจิหน้ายิ้มรูปหัวใจ #worldopen2026
ก่อนหน้านี้ “เอฟ” เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่า ขอยกแชมป์รายการนี้ พร้อมกับการทำเบรค 147 ให้คนไทย พร้อมหวังว่าสนุกเกอร์ในเมืองไทยจะกลับมาบูมอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อเจอโพสต์นี้ของภรรยากเข้าไป คงต้องบอกว่า แชมป์อาจยกให้คนไทยได้ แต่เงินรางวัลต้องยกให้เมีย!