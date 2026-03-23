“ศุภนิดา” ตั้งเป้าทวงท็อป 10 หลังประเดิมแชมป์แรกปี 2026 แบดมินตันสวิสโอเพ่น

"เม" ศุภนิดา เกตุทอง นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทย เดินทางกลับถึงไทยแล้ว หลังคว้าแชมป์ โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 โดยเจ้าตัวอัปเดตอาการบาดเจ็บไหล่ เตรียมฟื้นฟูร่างกายลุ้นท็อป 10 โลกในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนเดือนหน้า
"เม" ศุภนิดา เกตุทอง นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทย มืออันดับ 11 ของโลก พร้อมด้วยทีมสต๊าฟโค้ช และนักแบดมินตันคนอื่นๆ ที่เดินทางไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนในยุโรป เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 931 เวลา 06.00 น.
ทั้งนี้ ศุภนิดา สร้างผลงานกระหึ่ม ด้วยการคว้าแชมป์รายการ โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 รายการ ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยตนเอง
“เม” ศุภนิดา เปิดใจถึงความรู้สึกว่า "ดีใจมากที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 มาครองได้สำเร็จ ถือเป็นรางวัลตอบแทนความทุ่มเทหลังจากที่ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และมีความสุขที่ได้กลับมาลงเล่นในสไตล์ที่ตนเองถนัดอีกครั้ง"
นอกจากนี้ นักแบดมินตันสาวไทย ยังได้อัปเดตอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ที่ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบแรกในรายการ ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 ที่ประเทศฝรั่งเศสว่า เกิดจากสภาพร่างกายที่ใช้งานหนักติดต่อกันตั้งแต่ศึก ออล อิงแลนด์ ต่อเนื่องมาจนถึง สวิส โอเพ่น ทำให้เกิดอาการตึงและล้าสะสม ซึ่งทาง "โค้ชส้ม" สราลีย์ ทุ่งทองคำ ได้แนะนำให้ตัดสินใจรีไทร์เพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บซ้ำซ้อน
สำหรับแผนงานหลังจากนี้ ศุภนิดา จะเข้ารับการตรวจเช็กสภาพร่างกายอย่างละเอียดและวางแผนฟื้นฟูทันที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกใหญ่รายการ แบดมินตัน เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือ ศึกชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2569 ณ เมืองหนิงป่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำผลงานให้ดีต่อเนื่องเพื่อขยับอันดับโลกเข้าสู่ท็อป 10 ให้ได้ตามเป้าหมาย