ดราม่าร้อน! นักสอยคิวกัมพูชาใส่ชุดไทย รับรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมบนเวทีพูลอาชีพ

กลายเป็นไวรัลในวงการกีฬาเอเชียทันที เมื่อนักกีฬาสอยคิวสาวกัมพูชา สรวง พีวี หรือที่แฟนๆ รู้จักกันในฉายา ราชินีบิลเลียด คว้ารางวัล Best Dresser หรือรางวังแต่งกายหญิงยอดเยี่ยม จากเวที PBA Golden Cue Awards 2026 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลของวงการบิลเลียดและพูลอาชีพ ที่จัดโดย Professional Billiards Association
ของประเทศเกาหลีใต้
ไฮไลต์สำคัญไม่ได้อยู่แค่รางวัล แต่เป็นชุดที่จอมคิวสาวกัมพูชาสวมใส่ ซึ่งก็ถูกพูดถึงอย่างมากและกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เพราะลักษณะคล้ายกับชุดไทย
หลังคว้ารางวัล เจ้าตัวออกมาเผยความรู้สึกว่า “ภูมิใจในความเป็นกัมพูชา” และยืนยันว่าชุดดังกล่าวคือชุดประจำชาติของกัมพูชา พร้อมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ช่วยผลักดันให้วัฒนธรรมของประเทศเป็นที่รู้จักในระดับโลก