“ออสซี่-ข้าวปั้น“ สมราคาตัวเต็ง คว้าแชมป์ประเภทลีดปีนหน้าผาประเทศไทย, เวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิง ผงาดถ้วยคะแนนรวม

การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ที่แบงค็อก สปอร์ต ไคล์มบิง เซนเตอร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก รายการนี้มีนักกีฬา 116 คน จากสโมสรปีนหน้าผาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 4 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วย รุ่นโอเพ่น ชาย-หญิง, รุ่นยู-17 ชาย-หญิง, รุ่นยู-15 ชาย-หญิง และ รุ่นยู-13 ชาย-หญิง โดยการชิงชัยมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสปีด, ประเภทโบเดอร์ริง และ ประเภทลีด
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นการชิงชัยวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล โดยในวันสุดท้ายแข่งขันในประเภทลีด ไคล์มบิง นักกีฬาต้องปีนหน้าผาสูงประมาณ 15 เมตร พร้อมกับลากเชือกขึ้นไปเกี่ยวเข้ากับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ตามเส้นทาง โดยต้องปีนให้สูงที่สุด หรือไปถึงยอดภายในเวลาที่กำหนด 6 นาที ซึ่งกติกาการนับคะแนนนั้น จะนับตามความสูงที่ปีนได้ ผู้ที่ปีนได้สูงสุดชนะ หรือหากคะแนนเท่ากัน คนที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ และหากตกลงมาการแข่งขันจะสิ้นสุดทันที
ไฮไลต์ของวันสุดท้ายอยู่ที่การแข่งขันในรุ่นโอเพ่นชายและโอเพ่นหญิง สำหรับในรุ่นโอเพ่นชาย รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฎว่า “ออสซี่” อัศวิน เอื้ออารีย์จิต ดาวรุ่งวัย 18 ปี เจ้าของเหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025 ที่ไทย เมื่อปลายปีก่อน ในอีเวนต์นี้ จาก บีทียู ไคล์มบิง คลับ ทำผลงานสมกับเป็นมือ 1 ประเทศไทย โดยเป็นคนเดียวที่ทำท็อป หรือปีนขึ้นไปถึงจุดหมายได้ ทำให้คว้าเหรียญทองไปครอง โดยนับเป็นการคว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ตัวเอง หลังวานก่อนเพิ่งได้เหรียญทองประเภทโบเดอร์ริ่ง ส่วนอันดับ 2 ปกสกนธ์ โชติกไกร จากอันติ กราฟวิตี้ แลป แบงค็อก 20.00 คะแนน และอันดับ 3 ธีรพล บุญเดช จากอันติ กราฟวิตี้ แลป แบงค็อก 19.50 คะแนน
หลังการแข่งขัน “ออสซี่” อัศวิน เอื้ออารีย์จิต เผยว่า ดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับตัวเองได้สำเร็จ แผนของตนคือพยายามอ่านจังหวะเพื่อหาไลน์และจุดพักที่ดี รูทแข่งขันนี้ ตนคิดว่าไม่ยากเท่ากับตอนแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปลายปีก่อน หลังจากนี้ตนมีโปรแกรมจะไปแข่งขันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่จีน ในช่วงกลางเดือน เมษายนนี้ ซึ่งถือเป็นรายการสำคัญ เพราะเป็นแมตช์ควอลิฟายไปเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ในปลายเดือนกันยายน ซึ่งตนก็มุ่งมันจะปรับปรุงจุดบอร์ด และพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อเดินหน้าทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ ส่วนความฝันของตนเองที่อยากจะทำให้สำเร็จ ก็คือการควอลิฟายผ่านเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ให้ได้
ด้านรุ่นโอเพ่นหญิง แชมป์ตกเป็นของ "ข้าวปั้น" ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ เจ้าของเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025 เมื่อปลายปีที่แล้ว ในอีเวนต์นี้ จากทีมสโตนโกท ที่ทำสกอร์ดีสุด 30.00 คะแนน คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับตัวเอง หลังวานนี้ก็เพิ่งได้เหรียญทองประเภทโบเดอร์ริ่งหญิงมาครอง ส่วนอันดับ 2 แอนนาเบล แม็กกินนิส จากอัลไพน์ เอาท์โพส เชียงใหม่ 24.50 คะแนน และอันดับ 3 รัตนกร สุทธาไพศาลวิทยา 13.00 คะแนน
ขณะที่ผลรุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย แชมป์ตกเป็นของ เปา ชิวโชควัฒนา จากบาลานซ์ ไคลมบิง ทำได้ 25.50 คะแนน คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้ตัวเอง หลังก่อนหน้านี้ได้เหรียญทองในประเภทสปีดและโบเดอร์ริง, อันดับ 2 พิชยพัฒน์ ภัทรพงศ์ธร จากเวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิง คลับ 17.00 คะแนน และอันดับ 3 ณภัทร งามตระกูลพานิช จากร็อค โดเมน 17.00 คะแนน, รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง แชมป์ได้แก่ ”โอปอ“ กัญญาณัฐ อาษากิจ จากเวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิง คลับ 18.50 คะแนน, อันดับ 2 ณัฐทิตา วิจิตรจรัสกุล จากไคล์ม เซนทรัล แบงค็อก 13.00 คะแนน, อันดับ 3 กรณิภา สุทธาไพศาลวิทยา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10.50 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย เหรียญทอง ศุภสิทธิ์ นันทเกษมสุข จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 45.00 คะแนน, อันดับ 2 วรรณสิงห์ นาคบรรพต จากร็อค ฟิงเกอร์ 43.00 คะแนน และอันดับ 3 ติณณ์ ธีระจารุวัฒน์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 39.00 คะแนน, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง อันดับ 1 ปริม สันติพิทักษ์ เชียงใหม่ ไคล์มบิง คลับ ทำท็อปได้สำเร็จ, อันดับ 2 รินนารา เหลืองสันติมิตร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 36.50 คะแนน และ อันดับ 3 พิชามญชุ์ ลลิตกุลธร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28.00 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง เหรียญทอง ขวัญข้าว ฉัตรธารากุล ไคล์ม เซ็นทรัล แบงค็อก 37.50 คะแนน, อันดับ 2 รมณา บุญดีเจริญ พานิชพันธ์ จากเชียงใหม่ ไคล์มบิง คลับ 36.50 คะแนน, อันดับ 3 ฎีดี ลาวดีพะเนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย เหรียญทอง อธิปพัฒน์ มีสมศัพย์ จาก โบลเดอร์ แพลนเน็ต 30.50 คะแนน, อันดับ 2 ศรัณย์พัทธ์ อุดมเลิศปรีชา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี 30.00 คะแนน และอันดับ 3 อาชวิน ศิริวงศิลป์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ด้านถ้วยรางวัลคะแนนรวม ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้ ตกเป็นของ ชมรมปีนหน้าผา เวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิง คลับ