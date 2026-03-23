จอมพลังดาวรุ่ง 337 คน เตรียมร่วมศึกอีแกท ยกน้ำหนักประเทศไทย 2569 รุ่นยุวชน

จอมพลังยุวชน 337 คนจาก 49 ทีม พร้อมร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-29 มีนาคม 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไชยวัฒน์ ชัยเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ กรรมการและประธานฝ่ายเตรียมนักกีฬา , นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย ที่ปรึกษา และนาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาและนายทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อระเบียบต่าง ๆ รวมถึงยืนยันรุ่นแข่งขันในปีนี้ ซึ่งมีนักกีฬายกน้ำหนักระดับยุวชน 337 คนจาก 49 ทีม ร่วมชิงชัยกันระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้สนใจสามารถร่วมชมที่สนามแข่งขันโดยไม่เสียค่าผ่านประตู หรือ ชมผ่าน Youtube : Thailand TAWA Official