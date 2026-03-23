“ชินากาวะ”แชมป์ โค่นท็อปโลก บาส3X3.EXE สนาม 2 RN Sport ตัวแทนไทยชวดเข้า 4 ทีม

บาสฯ 3x3 ระดับอาชีพรายการใหญ่ของโลก ระเบิดศึกที่เมกาบางนา รายการ3X3.EXE SUPER PREMIER 2025-2026 ROUND 2 BANGKOK นัดชิง ชินากาวะ จากแดนซากุระ พลิกล็อคโค่นท็อปโลกสุดมัน ขณะที่ทีมไทย RN Sport หนึ่งเดียวที่เข้าร่วมไม่ดีพอที่จะผ่านเข้ารอบ 4 ทีม
การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ "3X3.EXE SUPER PREMIER 2025-2026 ROUND 2 BANGKOK" ที่ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา แข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 69 มี 12 สโมสรชั้นนำจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น, ไทย, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์ ร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยทีมไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพียงทีมเดียว คือ RN Sport.EXE
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา การชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้าย เป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ซึ่งตัวแทนทีมไทย RN Sport.EXE แม้จะรวม นักชูตฝีมือดีของเมืองไทยเข้าสู้แต่ไม่สามารถผ่าน เข้ามาถึง 4 ทีมสุดท้ายได้
ไฮไลต์ในช่วงค่ำหนีไม่พ้นเกมรอบชิงชนะเลิศ ที่เป็นการโคจรมาดวลกันระหว่าง ลูกาโน่ สโมสรอันดับ 16 ของโลก หนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญมาร่วมแข่งขันในรายการปีนี้ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยทั้ง 4 ผู้เล่นในทีมที่ประกอบด้วย บิกรามิต กิล, บิลลี่เอฟ บาปติส, ธิเบาต์ เวอร์วูต และ เวสเทอร์ โมลเทนี เป็นนักกีฬาบาสฯ 3x3 ที่มีอันดับโลกสูงจากประเทศต่างๆ มารวมกัน ทำให้ ลูกาโน่ เพิ่งคว้าแชมป์จากสนามรอบที่ 1 ที่ประเทศญี่ปุ่นมาได้สดๆ ร้อนๆ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ลงพบกับ ชินากาวะ ซิตี้ ที่มี ฮายาเตะ ซูซูกิ กับ โทโมยะ โอชิอิ ลงรับมือพร้อมด้วย เรียว โอซาว่า ดาวดังทีมชาติญี่ปุ่น และ ดูซาน ซามาดซิส ผู้เล่นระดับโอลิมปิกเกมส์ของทีมชาติเซอร์เบียเป็นสตาร์ดัง
ลูกาโน่ มีเกมรุกที่ดุดันทั้งการยิงไกลที่แม่นยำและวงในใต้แป้นที่ใช้ความแข็งแรงของสรีระทำแต้มออกนำ ชินากาวะ ไปก่อน 6-3 แต่หลังจากนั้น ชินากาวะก็ใช้ความคล่องแคล่วและสปีดเร็วสูงของผู้เล่นในทีมหลายคนโจมตีคืนจนสามารถพลิกกลับมานำ 9-8 อย่างสนุก แต้มของ ชินากาวะ นำอยู่ 1 คะแนนมาตลอดจนช่วง 1.23 นาทีสุดท้าย ฮายาเตะ ซูซูกิ พาลูกกระชากเข้าไปหยอดลูกลงห่วงพร้อมได้ฟาวล์จากการโดนตีแขน เจ้าตัวลุกขึ้นมายิงโทษลงไปทำแต้มห่าง 16-13 ถัดจากนั้นมีหลายจังหวะที่ฝั่งผู้เล่น ลูกาโน่ ไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินจนหลุดโวยใส่ ผู้ตัดสินไม่รอช้าหลังจากเคยตักเตือนแล้ว ให้เป็นการทำเทคนิเคิลฟาวล์ ชินากาวะ จึงได้ยิงลูกโทษฟรีๆ ไปอีกหนึ่งแต้ม ทำให้ระยะห่างของสกอร์เริ่มที่จะกว้างออกไปเรื่อยๆ
สุดท้ายแล้ว ชินากาวะ ซิตี้ ที่เล่นอย่างมั่นใจก็ค่อยๆ ทำแต้มใส่ ลูกาโน่ ที่เหมือนจะถอดใจลงไปเล็กน้อย ก่อนจบเกมการแข่งขัน ชินากาวะ ซิตี้ ชนะ ลูกาโน่ 21-15 ทีมจากญี่ปุ่นโค่นแชมป์สนาม 1 พร้อมครองบัลลังก์สนาม 2 มาครองอย่างยอดเยี่ยม โดยในช่วงพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายทศวรรษ เตลาน ประธานบริหาร EXE Premier Thailand พร้อมด้วย ณิชาภา ชัยยศบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเมกาบางนา เป็นผู้มอบรางวัล
นายทศวรรษ เตลาน ประธานบริหาร EXE Premier Thailand กล่าวถึงการแข่งขันรายการนี้ว่า เป็นรายการบาสฯ 3x3 ที่ถูกจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 นี่คือรายการที่ถือว่าเป็นท็อปสุดของลีกบาสฯ EXE คือการนำตัวแทนแชมป์จากรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นของศึก Premier เมื่อปีที่แล้วมาแข่ง 3 สนาม ได้แก่ ญี่ปุ่น, ไทย และ สิงคโปร์ จึงถูกเรียกว่า SUPER PREMIER ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศที่สนาม ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนาแห่งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานมาก ตื่นเต้น มีการชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยม ถือเป็นเกมระดับโปรของจริง ก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามรายการบาสเกตบอลของ EXE Premier มาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งลีกมาเมื่อปี 2019 ความมันของเกมมันทวีคูณขึ้นในทุกปี อีกทั้งเราพยายามจะทำให้เป็นเกมกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ครอบครัวสามารถเอ็นจอยร่วมกันได้ เราเลือกจัดให้รับชมกันในศูนย์การค้าก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวหรือมารับประทานอาหารแล้วก็เห็นเกมบาสฯ ระดับโปรแบบนี้ได้ ส่วนการแข่งขันในสนามสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ ก็สามารถติดตามงานดีๆ ของเราได้ทาง EXE Premier Thailand ทั้งเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมครับ