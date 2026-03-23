มัธยมบราซิลคว้าแชมป์ลูกหนังทีดีพี ยูธ ไฟนอลส์ 2025-26 รุ่นยู-15

"มัธยมบราซิล" โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะ "โลมาอหังการจูเนียร์" 2-0 ผงาดคว้าแชมป์ศึก TDP Youth Final 2025-26 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่โคราช พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ระดับประเทศ รายการ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ปิดฉากลงไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 โดยในวันดังกล่าว แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และ รอบชิงอันดับ 3
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร ชนิดกีฬาฟุตบอล (Thai Domestic Power) ภายใต้รายการแข่งขัน TDP Youth Football Tournament 2025
ในการแข่งขันครั้งนี้ มี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครราชสีมา, นายสมปอง จันทรี ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และ นางสาวธีรารัตน์ ร่มรื่น ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันครั้งนี้
สำหรับคู่ชิงอันดับ 3 หนองบัวพิชญ เอฟซี เอาชนะจุดโทษ เชียงราย ยูไนเต็ด 5-3 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 คว้าอันดับ 3 ไปครอง ด้านคู่ชิงชนะเลิศ ”มัธยมบราซิล“ หรือ JFAM UNITED โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ “โลมาอหังการจูเนียร์” พัทยา ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 2-0 คว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีได้สำเร็จ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
สรุปรางวัลเกียรติยศรายการ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 (รุ่น U15) มีดังนี้ ชนะเลิศ JFAM UNITED (เงินรางวัล 200,000 บาท), รองชนะเลิศอันดับ 1 : พัทยา ยูไนเต็ด (เงินรางวัล 100,000 บาท), รองชนะเลิศอันดับ 2 : หนองบัวพิชญ เอฟซี (เงินรางวัล 50,000 บาท)
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ธนาวุฒิ ศรีโลห้อ (JFAM UNITED) รับเงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด (Top Scorer) ธนาวุฒิ ศรีโลห้อ (JFAM UNITED) รับเงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลทีมยอดเยี่ยมด้านน้ำใจนักกีฬา (Fair Play) : JFAM UNITED รับเงินรางวัล 30,000 บาท