ความกดดันของ "ซุปเปอร์เกิร์ล" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับ ซุปเปอร์เกิร์ล จากค่ายจรูญศักดิ์มวยไทย ที่ตัดสินใจประกาศแขวนนวมเลิกชกอย่างเป็นทางการ หลังพ่ายน็อกหยู เหยา ปุย จากฮ่องกง ในยกแรก ศึก ONE Fight Night 41 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แม้จะเปิดตัวมาพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแย้มตามแบบฉบับของเธอ แต่ใครจะรู้ว่าข้างในนั้นเธอต้องแบกรับความกดดันอะไรเอาไว้บ้าง โดยไฟต์ดังกล่าวถือเป็นการคัมแบ็คสังเวียนในรอบ 2 ปีกว่า จากไฟต์ที่เธอพ่าย คริสตินา โมราเลส จากสเปน เมื่อปลายปี 2023
ไฟต์นั้นเธอเจอมรสุมดราม่าบนโลกโซเชียลเล่นงานจนแทบไม่อยากกลับมาซ้อมมวย ก่อนตัดสินใจพักผ่อนแบบยาวๆ ไม่มีกำหนด เพื่อพักกาย พักใจ เพราะเธอแทบทนคำครหาบนโลกออนไลน์ไม่ได้ เพราะบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าเธอตั้งใจ "ล้มมวย"
ช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นลีลาของ ซุปเปอร์เกิร์ล ที่โด่งดังตั้งแต่เด็กในโลกโซเชียล เพราะเธอคือน้องสาวแท้ๆ ของ นัท วันเดอร์เกิร์ล พี่สาวที่แก่กว่า 5 ปี โดยทั้งคู่ถูกปลุกปั้นบนเส้นทางสายมวยไทยด้วยมือคุณพ่อ จรูญศักดิ์ ส.วรพิน อดีตนักชกชื่อดัง
ซุปเปอร์เกิร์ล เริ่มฝึกมวยไทยกับพ่อที่บ้านตามรอยพี่สาว ตั้งแต่อายุได้ 3 ขวบ ก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ มีโอกาสขึ้นสังเวียนมวยไทยหลายเวที ในวัยเพียง 16 ปี เธอก็ผ่านมวยมาแล้วมากกว่า 40 ไฟต์ และยังพัฒนาขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม
ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมานานตั้งแต่อายุยังน้อย แม้มันจะทำให้เธอโด่งดังในเส้นทางสายนี้ แต่ก็ต้องแลกมากับการฝึกซ้อมที่หนักหน่วง และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แม้เธอจะรู้สึกท้อมากแค่ไหน แต่ก็หยุดซ้อมแทบไม่ได้ ซึ่งนั่นคือความกดดันที่ถาโถมใส่เธอทีละน้อย
เธอออกมาเผยเรื่องราวต่างๆ ที่เธอต้องประสบพบเจอทั้งน้ำตา หลังจบไฟต์ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ว่า “จริงๆ หนูคิดเรื่องแขวนนวมมาตั้งแต่ประมาณ 8 ปีก่อนที่จะได้เข้า ONE แล้ว”
“หนูซ้อมมวยมาตั้งแต่ 3 ขวบ มีพ่อแม่ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้ แต่ด้วยความเป็นเด็ก หนูไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เลิกกัน หนูเลยคิดว่าการชกมวยจะทำให้พ่อแม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาซ้อม จนได้เข้า ONE หนูเห็นเขาภูมิใจ หนูก็ดีใจ ทำให้หนูอดทนมาตลอด”
“แต่พอโตขึ้น หนูเริ่มเข้าใจว่าการทำแบบนั้น เหมือนเป็นการบังคับให้เขาต้องอยู่ด้วยกัน มันเห็นแก่ตัว แล้วก็เหมือนสูญเสียจุดมุ่งหมายในการชกมวยไป”
“อีกทั้งตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หนูมีอาการแพนิก ซึมเศร้า และนอนไม่หลับ พอต้องขึ้นชกบวกกับมีเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ ก็ยิ่งทำให้หนูหดหู่มากขึ้น แต่โชคดีที่มีแฟนคอยซัพพอร์ต”
“สาเหตุที่ตัดสินใจเลิกมวย เพราะหนูไม่อยากให้คนเห็น ซุปเปอร์เกิร์ล ที่ไม่ใช่ ซุปเปอร์เกิร์ลจริง ๆ และไม่อยากให้คนจดจำภาพนั้น เรื่องพวกนี้หนูไม่เคยเล่าให้สื่อที่ไหนฟัง หนูอดทนมาก ๆ และไม่อยากให้ใครรู้เรื่องแบบนี้ค่ะ” ซุปเปอร์เกิร์ล เผย
ไม่เพียงแค่นักมวยหลายๆ คน ที่เติบโตมาพร้อมกับภาระความกดดันต่างๆ ที่ถาโถมเข้าใส่ มันรวมไปถึงนักกีฬาประเภทอื่นๆ ที่เจอเรื่องพวกนี้ในชีวิตเหมือนกัน เรียกได้ว่านักกีฬาแทบทุกประเภท กับความกดดัน เป็นของคู่กันอยู่แล้ว
บางคนโด่งดังตั้งแต่เด็ก แต่พอโตขึ้นมาก็หมดแรงจูงใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อแบบดื้อๆ เพราะประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วเกินไป หรือบางคนถูกตั้งความหวังเอาไว้มากจนเกินไปจากคนรอบข้าง พอสุดท้ายโตขึ้นมาไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกคาดหวังได้ ก็ทำให้ชีวิตนักกีฬาพังลงในพริบตาเช่นกัน