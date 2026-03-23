ส.กีฬาทางน้ำ จับมือ ส.กีฬาผู้สูงอายุ จัดว่ายน้ำมาสเตอร์ประเทศไทย "เงือก-ฉลาม" จอมเก๋าชิงชัยกว่า 400 คน

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 และไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 (Thailand Open Masters Swimming Championships 2026 and 6th Thailand Open Master Games 2026) ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.2569 ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนักกีฬาวัยเก๋าเข้าร่วมชิงชัยกว่า 400 คน
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่างสมาคมกีฬาทางน้ำฯ กับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ในการร่วมกันจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยสมาคมกีฬาทางน้ำให้ความสำคัญกับกลุ่มนักกีฬาสูงอายุ และ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ใน 1 ปี จะมีการแข่งขันเพื่อนักกีฬากลุ่มนี้ถึง 3 รายการก็คือ ว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย, ว่ายน้ำมาสเตอร์สระสั้น 25 ม.ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และ กีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ที่จัดโดย กกท. วัตถุประสงค์ก็เพื่อเรื่องสุขภาพของนักกีฬา ให้ได้ออกกำลังด้วยการว่ายน้ำเป็นประจำ อีกทั้งในยุคนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งสมาคมก็สอดรับกับนโยบายของสหพันธ์โลกในการจัดการแข่งขันเพื่อนักกีฬากลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ เหมือนอย่างที่เราเห็นว่ามีการแข่งว่ายน้ำมาสเตอร์นานาชาติในทุกระดับไล่ตั้งแต่ภูมิภาคอาเซียน, ทวีปเอเชีย และ ชิงแชมป์โลก
ผลการแข่งขันที่น่าสนใจเฉพาะเหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 ม.ชาย รุ่นอายุ 80-84 ปี ดวง คงเจริญ เวลา 36.07 วินาที, รุ่นอายุ 75-79 ปี ไกรศรี บุตรวงษ์ เวลา 31.80 วินาที, รุ่นอายุ 70-74 ปี วิรัช อินทรัตน์ เวลา 31.68 วินาที, รุ่นอายุ 65-69 ปี พิสิษฐ์ ฤกษ์เสน เวลา 32.20 วินาที, รุ่นอายุ 60-64 ปี พัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ เวลา 27.11 วินาที, รุ่นอายุ 55-59 ปี Ying Tsang Huang เวลา 26.30 วินาที, รุ่นอายุ 50-54 ปี สมชาย ยงศิริ เวลา 30.61 วินาที, รุ่นอายุ 45-49 ปี Roberts Norman Ian Chaplin เวลา 27.05 วินาที, รุ่นอายุ 40-44 ปี พีระพล วิริยะประกอบ เวลา 27.12 วินาที, รุ่นอายุ 35-39 ปี จุฑาวุธ ชอบชื่น เวลา 26.33 วินาที, รุ่นอายุ 30-34 ปี กตัญญู มีเดชชัย เวลา 26.53 วินาที, รุ่นอายุ 25-29 ปี พีรพงศ์ พัฒนะ เวลา 27.08 วินาที
กรรเชียง 50 ม.ชาย รุ่นอายุ 80-84 ปี วิรัตน์ ชวาลกุล เวลา 47.66 วินาที, รุ่นอายุ 75-79 ปี ไกรศรี บุตรวงษ์ เวลา 39.89 วินาที, รุ่นอายุ 70-74 ปี พีวรรณ พัฒนะ เวลา 40.26 วินาที, รุ่นอายุ 65-69 ปี ศุกล อริยสัจสีสกุล เวลา 39.00 วินาที, รุ่นอายุ 60-64 ปี พัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ เวลา 32.90 วินาที, รุ่นอายุ 55-59 ปี ชนุตม์ ลือกิจนา เวลา 37.30 วินาที, รุ่นอายุ 50-54 ปี ธีรวัฒน์ มโนมัยวิบูลย์ เวลา 37.63 วินาที, รุ่นอายุ 45-49 ปี ณัฐรินทร์วงศ์ ภิรพัทธ์ เวลา 34.78 วินาที, รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาญณรงค์ อมรอรรถกุล เวลา 29.77 วินาที, รุ่นอายุ 35-39 ปี อัครวัฒน์ เรืองชัยฤทธิ์ เวลา 30.14 วินาที, รุ่นอายุ 30-34 ปี ธนภูมิ เครือคําขาว เวลา 28.81 วินาที, รุ่นอายุ 25-29 ปี วิชญะ รังสิต เวลา 33.55 วินาที