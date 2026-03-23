"เบซเซคคี" คว้าแชมป์ 2 สนามติด ขึ้นนำคะแนนสะสม

มาร์โก เบซเซคคี นักบิดสังกัด อาพริเลีย คว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ บราซิเลียน กรังปรีซ์ ที่สนามออโตโดรโม อายร์ตัน เซนนา วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม
เบซเซคคี แชมป์เรซเปิดฤดูกาล 2026 ที่ประเทศไทย ฉายหนังม้วนเดียวกับ 3 สัปดาห์ก่อน โดยผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 ฆอร์เก มาร์ติน เพื่อนร่วมทีม 3.231 วินาที และอันดับ 3 ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ เจ้าของโพล โพซิชัน 3.780 วินาที
เบซเซคคี วัย 27 ปี ฉลองชัยชนะ 4 สนามติดต่อกันครั้งแรกของอาชีพ รวม 2 สนามสุดท้ายฤดูกาล 2025 และเป็นนักบิด อาพริเลีย คนแรกกวาดแชมป์ 4 สนามรวด
มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์เก่าจาก ดูคาติ (โรงงาน) และแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (21 มี.ค.) เข้าเส้นชัยอันดับ 4 ขณะที่ เปโดร อคอสตา ผู้นำคะแนนสะสมก่อนเริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เสียบัลลังก์แก่ เบซเซคคี หลังจบแค่อันดับ 7
เรซนี้ถูกตัดจาก 31 เหลือ 23 รอบ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ส่งผลต่อการสึกหรอของยาง และความปลอดภัยต่อนักแข่ง
สถานการณ์ล่าสุด เบซเซคคี มี 56 แต้ม มากกว่า มาร์ติน 11 แต้ม และ เบซเซคคี หล่นอันดับ 3 มี 42 แต้ม และ มาร์เกวซ มี 37 แต้ม ก่อนย้ายไปแข่งขันต่อ รายการ ยูเอส กรังปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน วันที่ 27-29 มี.ค.