ได้ 2 เยาวชนภาคเหนือ ผ่านคัดตัวโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 6

สนาม 2 โซนภาคเหนือ สร้างปรากฏการณ์ความคึกคัก! KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 6 เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนสนามที่ 2 โซนภาคเหนือ ภายใต้โครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 6 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ
โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างคับคั่งกว่า 500 คน จากทั่วภูมิภาค
โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอย่างจริงจัง ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุรวมกว่า 5,000,000 บาท สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการเป็นพลังสนับสนุนสำคัญให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งด้านกีฬาและคุณภาพชีวิต
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโครงการที่มุ่ง “สร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างอนาคต” ให้แก่เยาวชนไทย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมคัดเลือกทุกคนอย่างใกล้ชิด
การคัดเลือกครั้งนี้นำโดย โค้ชตุ๊ก ทนงศักดิ์ ประจักกะตา ผู้ฝึกสอนระดับ AFC A License ผู้ฝึกสอนเยาวชนสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมด้วยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร AFC Coaching Convention ร่วมดำเนินการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โปร่งใส และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเฟ้นหา “ดาวรุ่ง” ที่พร้อมก้าวสู่อนาคตในวงการฟุตบอลไทย
ผลการคัดเลือกโซนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ เด็กชายวิชญ์ณัฐ คำภูษา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, เด็กชายชายอินทัช สุรินธรรม (GK) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นอกจากการคัดเลือกเยาวชนแล้ว บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบ อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ให้แก่ คุณอรุณี นะมะมุติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขยายโอกาสและจุดประกายความฝันให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านพลังของกีฬา