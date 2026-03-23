"วิศิษฎ์" ผงาดแชมป์สองสนามติดคัดตัวลูกซองปืนรณยุทธฯทีมชาติลุยศึกโลก

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันปืนสั้นและลูกซองรณยุทธ ในรายการ "ปากน้ำ ไอพีเอสซี แฮนด์กัน-ช็อตกัน แชมเปี้ยนชิพ" (Paknam Ipsc Handgun-Shotgun championship) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2026 ที่สนามแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. 69 โดย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปืนสั้น จำนวน 156 คน และการแข่งขันลูกซองจำนวน 90 คน โดยเฉพาะการแข่งขันลูกซองรณยุทธในครั้งนี้ เป็นรายการคัดตัวนักกีฬาลูกซองรณยุทธทีมชาติไทย สนามที่ 6 จากทั้งหมด 7 สนามแข่งขัน เพื่อคัดตัวนักกีฬาที่สมาคมฯ จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันลูกซองรณยุทธ ชิงแชมป์โลก 2026 ที่ ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายนปีนี้
สำหรับผลการแข่งขันในประเภท ดิวิชั่น ชาย พันตำรวจเอก วิศิษฎ์ ศรียาภัย ยังคงรักษามาตรฐานการยิงได้อย่างเยี่ยมยอด หลังจากคว้าแชมป์ในสนาม 5 เมื่อสัปดาห์ก่อน ในสนามแข่งขันนี้ก็ยังไม่พลาดเป้าคว้าแชมป์มาครองได้อีก มีลุ้นในสนามคัดตัวสุดท้ายที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ไม่น้อยทีเดียว
ด้านผู้ชนะเลิศรายการอื่นๆ มีดังนี้ ประเภทดิวิชั่น หญิง นางสาวปริญธร จำเรียน, ประเภทสแตนดาร์ด ออโต้ ชาย ปองพล กุลชัยรัตนา, หญิง นางสาวนฏกร ประมายันต์, ประเภทสแตนดาร์ด แมนนวล ชาย นายพรรษา เกตุแก้ว, ประเภทโมดิฟายด์ ชาย นายวัชรพล เจริญเดชกุล, หญิง นางสาวธนาวดี เพิกแย้ม
นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ กล่าว ในฐานะผู้จัดการทีมชาติชุดลูกซองชิงแชมป์โลก ว่า ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคน และ สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการคัดตัวสนามนี้กันอย่างคึกคักเช่นเคย โดยสนามนี้เป็น 1 ในสนามคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ที่สมาคมฯจะส่งไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งมือปืนที่ทำผลงานจากการเก็บสะสมตลอด 7 สนาม โดยการนำคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน 4 สนามมาเป็นคะแนนรวมเพื่อหาตัวแทนทีมชาติในศึกชิงแชมป์โลก
"จากการคัดตัว 6 สนามที่ผ่านมา ตอนนี้มีนักกีฬาหลายในหลายดิวิชั่นที่ทำผลงานได้ดี และ มีคะแนนที่เบียดกันอยู่ชนิดหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว และในสนามที่ 7 สนามแข่งสุดท้ายที่จะมีขึ้นที่สนามของสมาคมฯ ที่ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ต้นเดือนเมษายนนี้ เชื่อว่าจะสนุกแน่นอน เพราะจะต้องมาวัดกันเป็นสนามสุดท้าย และยิ่งเป็นรายการแข่งระดับนานาชาติด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้นักกีฬามากขึ้นด้วย" อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ กล่าว