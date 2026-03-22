“พิ้งค์” พ่าย “โอกูฮาระ” อดีตแชมป์โลก ชวดแชมป์แบดมินตัน ออร์เลอ็อง

“น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันดาวรุ่ง มือ 27 ของโลก พลาดแชมป์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ไปอย่างน่าเสียดาย หลังพ่าย โนโซมิ โอกูฮาระ จอมเก๋าวัย 31 มือ 20 ของโลก และมือวางอันดับ 5 ของรายการ อดีตแชมป์โลกปี 2017 และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016 ไป 0-2 เกม 15-21, 15-21 ในรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่ฝรั่งเศส เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ ที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา
“น้องพิ้งค์” ชวดคว้าแชมป์รายการแรกในปี 2026 ไปอย่างน่าเสียดาย พร้อมกับยังคงต้องรอคอยคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 รายการแรกในชีวิตต่อไป หลังก่อนนี้ได้ 2 แชมป์ในรายการเวิลด์ทัวร์ ระดับซูเปอร์ 100 รายการ มาเลเซีย ซูเปอร์ 100 เมื่อปี 2023 ที่มาเลเซีย และ เบาโอจิ ไชน่า มาสเตอร์ รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 100 ที่จีน เมื่อปี 2025
โอกูฮาระ ในฐานะแชมป์ รับเงินรางวัล 18,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 590,219 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 7,000 คะแนน ด้าน “น้องพิ้งค์” รองแชมป์รับปลอบใจ 9,120 ดอลลาร์ หรือประมาณ 299,044 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 5,950 คะแนน