"เอฟวัน" ร้อนแรง พลิกโค่น "รอนนี" 10-7 เฟรม ผงาดแชมป์สอยคิวเวิลด์ โอเพ่น 2026

การแข่งขันสนุกเกอร์ รายการ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ที่เมืองอวี้ซาน ประเทศจีน รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 มีนาคม "เอฟ นครนายก" เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมือ 39 ของโลกชาวไทย ดวลกับ รอนนี โอ ซุลลิแวน อดีตมือ 1 และ มือ 12 ของโลกในปัจจุบัน ชาวอังกฤษ
เซคชั่นแรก เทพไชยา กด 5 เฟรมรวด พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 0-4 เฟรม แซงขึ้นนำ 5-4 เฟรม
ส่วนเซคชั่นสอง เทพไชยา ยังโหดต่อเนื่อง กดแมกซิมั่มเบรก 147 แต้ม ในเฟรมที่ 16 ก่อนจะเอาชนะไปได้ 10-7 เฟรม คว้าแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 และนับเป็นแชมป์สมัยแรกของเจ้าตัวในรายการนี้ พร้อมรับเงินรางวัล 175,000 ปอนด์ หรือประมาณ 7.6 ล้านบาท
จากการคว้าแชมป์รายการนี้ จะทำให้เขามีคะแนนสะสมในฤดูกาลที่มากพอสำหรับการติด 12 อันดับแรก ได้สิทธิ์ไปแข่งรายการ ทัวร์ แชมเปียนชิพ ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2026 ทันที
หลังจบแมตช์ รอนนี่ โอ ซุลลิแวน กล่าวชื่นชม เทพไชยา อุ่นหนู แบบสั้นๆ ว่า “Amazing Thailand และเล่นได้เหลือเชื่อมากในวันนี้”