“นวพร” ประเดิมแชมป์เปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอฯ

นวพร สุนทรียภาส วัย 20 ปีจากกรุงเทพฯ เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 จบด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์ชนะอันดับสองร่วมสองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ” เปิดฤดูกาล ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระยะ 6,346 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟหญิงร่วมแข่งขัน 131 คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 107 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน
ปิดฉากการชิงชัย โปรน้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส วัย 20 ปีจากกรุงเทพฯ เป็นนักกอล์ฟที่ทำอันเดอร์สนามได้เพียงผู้เดียวหลังตีเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 71 จาก 4 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ รวมสามวันมี 2 อันเดอร์พาร์ 214 แซงคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 2 แสนบาท
นวพร เผยหลังคว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอฯ เป็นรายการที่สองให้กับตัวเองว่า “ตั้งแต่เช้าคิดไว้แล้วว่าจะเล่นไปทีละช็อต เล่นแต่ละช็อตให้ดีที่สุด จะไม่คิดมาก เดินคุยกับพ่อตลอดทาง จุดเปลี่ยนน่าจะเป็นความเหนียวมากกว่า หนูเซฟลูกที่ยากได้ จุดนั้นน่าจะทำให้ได้แชมป์ รู้สึกดีใจ เพราะคาดหวังตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากได้อีกสักแชมป์”
อันดับสองร่วมเป็นของ โปรปูน-อรณิชา โกนสันเทียะ จากลพบุรี และโปรแพท-ธัญรดา ปิดดอน อดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี 2024 ที่ตีมาคนละอีเว่นพาร์ 72 จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่อีเว่นพาร์ 216 รับเงินรางวัลไปคนละ 95,250 บาท ทางด้าน แพรว นนทรักส์ จากลำปาง และพิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา จากนครศรีธรรมราช ผู้นำร่วมในรอบสองตีเกินไปคนละ 5 โอเวอร์พาร์ 77 รั้งอันดับ 4 ร่วมที่สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 รับเงินรางวัลคนละ 62,200 บาท
ขณะที่แชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นเป็นของ หนิง เหย้า-ฉวู สาวน้อยวัย 15 ปีจากจีน ที่เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบสกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222 รั้งอันดับ 16 ร่วม