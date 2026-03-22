“เจสซี่-ปรีม-แป้ง-ชมพู่” สวยแกร่งร่วมแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 ประเภท Women Relay

ร้อนแรงสุดๆ เมื่อ เจสซี่-ณัฐศิญา พรหมมาตร นางเอกสาวจากซีรีส์แนวยูริเรื่อง Heart Code สืบลับจับใจ และ ปรีม-ปรีณาภา กาญจนรัตน์ พิธีกรและนักแสดงจากช่อง MONO29 จากผลงาน ฟางเล่นไฟ และ มหกรรมมนุษย์ ร่วมด้วยเพื่อนนักแสดงในวงการบันเทิง แป้ง-สหัสยา จันทร์ใส และ ชมพู่-ศศิ เหงียนวัน แท็คทีมลงแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 ในประเภท Women Relay โดยทั้ง 4 สาว ลงแข่งในนามทีม “Golden Girls” ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬาระดับโลก การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา
ซึ่งในวันนี้การแข่งขันยังคงคึกคักเหมือนเดิม มีผู้เข้าแข่งขันนับพันคนเข้าร่วมตลอดทั้งวัน สำหรับการแข่งขันประเภท Women Relay ทั้ง 4 สาว ต้องฝ่าด่านความท้าทายทั้ง 8 สถานี ได้แก่ SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges และ Wall Balls ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งสี่สาวได้ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ และพิสูจน์ขีดความสามารถของตัวเองในสนามระดับโลก โดยสามารถทำผลงานได้น่าประทับใจ ด้วยเวลา 1.32.20 ชั่วโมง สะท้อนถึงพลัง ความมุ่งมั่น และความแข็งแกร่งของทีม “Golden Girls” ได้อย่างสมศักดิ์ศรี