"ดูแรนท์" ทุบสถิติ "เอ็มเจ" ขึ้นอันดับ 5 แต้มสูงสุด

เควิน ดูแรนท์ ซูเปอร์สตาร์ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ทำลายสถิติ ไมเคิล จอร์แดน การ์ดระดับตำนาน บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ขึ้นอันดับ 5 ผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดตลอดกาล
ดูแรนท์ วัย 37 ปี เหมา 27 แต้ม เอาชนะ ไมอามี ฮีต แบบหวุดหวิด 123-122 ที่สนามโตโยต้า เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22 มี.ค.) ตามเวลาไทย
"เคดี" ดราฟต์อันดับ 2 ปี 2007 ซัด 21 แต้ม ก่อนเริ่มควอเตอร์ 4 และยิง 3 คะแนน ขณะเหลือเวลาน้อยกว่า 5 นาที หายใจรดต้นคอ "เอ็มเจ" กระทั่งความพยายามสัมฤทธิ์ผลลูกถัดไป โดยส่องอีก 3 คะแนน ขยับเป็น 32,294 แต้มตลอดอาชีพ มากกว่า จอร์แดน 2 แต้ม
ดูแรนท์ น่าจะเป็นคนยิงเพื่อชัยชนะแก่ ฮุสตัน วินาทีสุดท้าย แต่ อาเมน ธอมป์สัน ช่วยซ้ำลงไป
อดีตผู้เล่น โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ทำลายสถิติของ วิลท์ แชมเบอร์เลน (31,419 แต้ม) กับ เดิร์ก โนวิตซ์กี (31,560 แต้ม) ซีซันนี้ โดยรายต่อไป คือ โคบี ไบรอันท์ ตำนาน แอลเอ เลเกอร์ส 33,643 แต้ม