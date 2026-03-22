"โมเรร่า" ฟอร์มเยี่ยม! คว้าท็อปเท็น สปรินต์เรซ โมโตจีพี บราซิล

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม รายการ บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอโกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า เซอร์กิต ประเทศบราซิล ภายใต้การติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
เกมเรซนี้ต้องเลื่อนออกไปกว่า 1 ชั่วโมง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ "หลุมยุบ" ที่พื้นสนามในช่วงทางตรง แต่สามารถซ่อมแซมและกลับมาแข่งขันได้ ชิงชัยกันทั้งสิ้น 15 รอบสนาม โดย “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 10 ตามด้วย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ในกริดที่ 13 แต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่พลาดล้มไม่จบเรซ
โดยหนึ่งในนักบิดที่สร้างผลงานอย่างน่าประทับใจคือ “ดิโอโก โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ซึ่งเริ่มเกมจากกริดที่ 14 ก่อนจะไล่บี้กับกลุ่มกลางอย่างสุดมันส์ บิดเข้าป้ายอันดับ 10 ต่อหน้าแฟนความเร็วในบ้านเกิด ตามหลังผู้ชนะ 10.329 วินาที
ขณะที่ “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนเจ้าของหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล เจองานสุดหินต้องออกตัวจากกริดที่ 19 แต่จากการออกตัวที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้เจ้าตัวไล่บี้ขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 11 ตามหลังผู้ชนะ 11.106 วินาที
ทั้งนี้ ศึก บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบเมนเรซในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 22.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 23.15 น. และปิดท้ายด้วยโมโตจีพี 01.00 น. ซึ่งเป็นการข้ามสู่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV