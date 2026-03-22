“นายกไพฑูร" ปลื้มรวมพลคนกีฬา2569 สัญญาจะจัดให้ยิ่งใหญ่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้งาน "รวมพลคนกีฬา" ปี2569 ที่Hall 2 นาทองเทอเรซบาร์ แอนด์ เรสเตอรอง (สวนอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย กรุงเทพฯ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือไอโอซีเมมเบอร์ ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้มีเกียรติในวงการกีฬามากมายเช่น
พร้อมด้วย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาตะกร้อฯ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายมนตรี สุคนธมาน รองผู้อำนวยการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล จากAlpine Golf Club, พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, นายวาสิต ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ,นางอัญชลี ศรีพิทักษ์ ผู้จัดการส่วนบริหารตราสินค้า ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด,นายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ, นางสาวดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์
ในช่วงเย็นของวันดังกล่าว สมาคมฯได้จัดประชุมวิสามัญ ชี้แจงงบดุลสมาคมฯปีที่ผ่านมา รวมทั้งแถลงผลงาน กิจกรรมปีที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะจัดในปี 2569ให้กับสมาชิกที่มาร่วมงานได้รับทราบในวาระต่างๆ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯเพิ่มเติม โดยมีสื่อฯจากสำนักต่างๆที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกฯ มาปรากฏตัวให้พี่บรรดาสื่อฯ ที่เป็นสมาชิกมาร่วมงานกันมากมาย รวมทั้งอดีตสื่อมวลชนสายกีฬา ได้เห็นหน้า ได้รู้จักกัน ในส่วนของการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกของสมาคมฯนั้น ปีนี้ ก็มีสมาชิกส่งบุตร-ธิดามาขึ้นเวทีรับทุนกันร่วม 100 ทุน จากแขกผู้มีเกียรติที่ขึ้นเวทีมอบให้แบบอบอุ่น
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือการมอบรางวัล"สื่อมวลชน ทรงคุณค่า" ที่ปีนี้สมาคมฯได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคัดสรร พิจารณาอย่างรอบคอบ คัดเลือกมา 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายวันดี รุจินาถ อดีตหัวหน้าช่างภาพหนังสือพิมพ์มติชน, 2. นายปราชญ์ ไชยคำ อดีต บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ สยามสปอร์ต และ 3. นายวีรศักดิ์ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง โดยทั้ง 3 ท่านได้รับโล่ห์ พร้อมด้วย ประกาศนียบัตร เสื้อสามารถ พร้อมเงินสด 30,000 บาท ที่มอบให้โดย กิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายไพฑูร ชุติมากรกุล
หลังจากนั้นเป็นการจับรางวัลมากมายมูลค่าร่วม 3 แสนบาททั้งเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า มูลค่าร่วม 60,000 บาท ให้กับสมาชิกและอดีตสื่อมวลชนกีฬาที่มาร่วมงานได้ลุ้นกัน ทำให้บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เฮฮาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของสื่อกีฬาจากสำนักต่างๆ ที่มาร่วมงานกว่า 200 คน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ที่จัดงานนี้ขี้นมาทุกปี เป็นการรวมตัวกันของสื่อฯกีฬาที่มีความเหนียวแน่น สามัคคีกัน น่าภูมิใจมาก สื่อมวลชนกีฬาไม่ใช่มีหน้าที่แค่การรายงานข่าว แต่ยังสร้างคุณค่า สร้าง ภาพลักษณ์ ประโยชน์อื่นๆให้กับประเทศให้กับสังคมไทยมากมาย เป็นผู้ที่นำภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของนักกีฬาไทย ชื่อเสียงของประเทศไทย ประกาศให้ชาวโลกรู้ในหลายๆแง่มุม ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการสมาคมฯ และขอให้จัดงาน"รวมพลคนกีฬา" งานที่มีคุณภาพของสื่อมวลชนไทยในหลายๆเรื่องแบบนี้ตลอดไป"
ด้านนายไพฑูร นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ กล่าวว่า สำหรับงาน "รวมพลคนกีฬา 2569" นี้ ภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับความสนใจจากสมาชิกสื่อมวลชนกีฬา รวมทั้งอดีตสื่อมวลชนกีฬาที่มาร่วมงานกันจำนวนมาก สมาคมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในวงการกีฬาทุกท่านที่มาร่วมงาน และร่วมบริจาคทุนการศึกษา และเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมสมาคมฯ ทางสมาคมฯมีกิจกรรมที่จะต้องทำมากมายตลอดปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับสื่อมวลชนกีฬา และต่อสังคมอย่างมาก สมาคมฯหวังว่าในปีต่อๆไป จะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีเกียรติมากมายเหมือนเดิม หากมีข้อบกพร่อง ทางสมาคมฯขออภัยมาณ โอกาสนี้ด้วย และพร้อมที่จะกลับไปแก้ไข และที่สำคัญสมาคมฯก็พร้อมจะปรับปรุงการจัดงาน "รวมพลคนกีฬา" และกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ"