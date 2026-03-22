เกมคู่ชิงหวดไทยแลนด์ฯ ดุเดือดตัดสินเซต 3 “จิรัฏฐ์ - พิมพ์มาดา” โชว์แกร่งผงาดคว้าแชมป์

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ หนุ่มกรุงเทพฯ มือวาง 2 และมือ 11 ของไทย พลาดท่าพ่ายการดวลไทเบรกในเซตแรกให้แก่ เครดิต ไชยรินทร์ จากกรุงเทพฯ มือวาง 7 และมือ 22 ของไทย ก่อนที่ จิรัฏฐ์ จะใช้ประสบการณ์ บวกกับความเก๋า เอาชนะได้ในสองเซตถัดมา ส่งผลให้ จิรัฏฐ์ เป็นฝ่ายเฉือนชนะ เครดิต 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 4-7, 6-2 และ 6-1
จิรัฏฐ์ ซึ่งเคยได้เหรียญเงินชายเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย และยังเป็นทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพหลายสมัย ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์ฯ สนาม 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน ส่วน เครดิต ได้รองแชมป์ ได้เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท และ 140 คะแนน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ พิมพ์มาดา ทองคำ มือ 17 ของไทย จากสุราษฎร์ธานี โคจรมาพบกับ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช สาวขอนแก่น มือวาง 1 และมือ 4 ของไทย โดยคู่นี้ต้องออกแรงหวดกันถึง 3 เซต และเป็น พิมพ์มาดา ที่พลิกสถานการณ์จากผู้แพ้ในเซตแรก กลับมาเป็นฝ่ายแซงเอาชนะได้สำเร็จ สรุป พิมพ์มาดา ชนะ พัชรินทร์ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-2 และ 6-4
พิมพ์มาดา ประกาศศักดาคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ศึกไทยแลนด์ฯ สนาม 2 จากสัปดาห์ก่อนที่ได้รองแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยอีก 220 คะแนน ในขณะที่ พัชรินทร์ ในฐานะรองแชมป์ ได้เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท และ 140 คะแนน
ปิดท้ายด้วยประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ จากยะลา และ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ จากสุราษฎร์ธานี โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา ก่อนช่วยกันหวดเอาชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช จากขอนแก่น และ แดนไทย ตาก้อง จากปทุมธานี 2-0 เซต 6-2, 7-5 ส่งผลให้ ณัฐนนท์ กับ ลีเดียร์ ได้ครองแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 14,000 บาท ส่วน พัชรินทร์ กับ แดนไทย คู่รองแชมป์ ได้รับร่วมกัน 8,000 บาท