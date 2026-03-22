“ข้าวปั้น” สมดีกรีแชมป์ซีเกมส์ ปีนคว้าทองประเทศไทยพร้อมลุยต่อโควตาเอเชียนเกมส์

การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 "Thailand sport Climbing Championships 2026" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ที่แบงค็อก สปอร์ต ไคล์มบิ้ง เซนเตอร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก มีนักกีฬา 116 คนจากสังกัดสโมสรปีนหน้าผาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 4 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วย รุ่นโอเพ่น ชาย-หญิง, รุ่นยู-17 ชาย-หญิง, รุ่นยู-15 ชาย-หญิง และ รุ่นยู-13 ชาย-หญิง โดยการชิงชัยมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสปีด, ประเภทโบเดอร์ริง และ ประเภทลีด
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา เข้าสู่การชิงเหรียญทองประเภทที่สอง ได้แก่ประเภทโบเดอร์ริง หรือการปีนผาระยะสั้น 3-5 เมตร โดยไม่ใช้เชือก ในรอบชิงชนะเลิศ จะมี 3 เส้นทางให้ชิงชัย ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดจะคว้าเหรียญทองไปครอง
ไฮไลต์ในรุ่นโอเพ่น หญิง เปิดฉากมาเป็นทาง แอนนาเบล แม็คกินนิส สาวแกร่งจากทีมอัลไพน์ เอาท์โพสต์ เชียงใหม่ ที่สร้างความฮือฮาด้วยการปีนผ่านเส้นทางที่ 1 ได้อย่างยอดเยี่ยม ทว่าหลังจากนั้นอีก 2 เส้นทางเจ้าตัวฝ่าด่านไม่สำเร็จ และเป็นทางด้านตัวเต็งทีมชาติไทยอย่าง "ข้าวปั้น" ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ จากทีมสโตนโกท เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุด ที่โชว์ฟอร์มปีนผ่านได้ 2 จาก 3 เส้นทางด้วยความรวดเร็ว เป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศ ทำคะแนนได้ 44.7 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครองตามความคาดหมาย ส่วน แอนนาเบล ได้เหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 34.3 คะแนน และเหรียญทองแดงเป็นของ นลัท ดิษยบุตร จากทีมเลทส์ ไคล์ม สปอร์ต คลับ ทำคะแนนได้ 9.4 คะแนน
หลังการคว้าแชมป์ประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก “ข้าวปั้น-ณัชชา” เผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีมากที่ได้แชมป์ มันเป็นการสร้างกำลังใจได้ดีมากๆ ก่อนที่ตนจะเตรียมไปควอลิฟายเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ที่ประเทศจีน ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนซีเกมส์จะเริ่มนั่นก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ถือเป็นช่วงที่ตนเองค่อนข้างท็อปฟอร์มมาก ซ้อมหนัก เลยจะเห็นได้ว่าได้แชมป์แบบต่อเนื่อง แต่พอจบรายการนี้ก็เตรียมโฟกัสไปถึงรายการคัดตัวเอเชียนเกมส์ต่อเลย เพราะความตั้งใจของตนเองคืออยากติดเป็น 1 ใน 16 คนของเอเชียไปร่วมแข่งเอเชียนเกมส์ให้ได้มากๆ และตนก็มีความมั่นใจว่าจะทำได้ ถ้าตนจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดี ตั้งใจซ้อมต่อเนื่องไปจนถึงวันแข่งนั่นคือต้นเดือนเมษายนนี้ ก็ไม่น่าพลาดค่ะ ยังไงก็สามารถให้กำลังใจและเชียร์หนูให้คว้าโควต้าเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ให้ได้ทางอินสตาแกรมชื่อว่า KAOPUNSUSHI นะคะ
ด้านรุ่นโอเพ่นชาย ที่มีเหล่าสไปเดอร์แมนทีมชาติไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศกันเพียบ ก่อนที่สุดท้ายจะเป็น "ออสซี่" อัศวิน เอื้ออารีย์จิต ปีนผาหนุ่มทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุด จากทีมบีทียู ไคล์มบิ้ง คลับ ที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์ 45.0 คะแนน ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ธีรพล บุญเดช จากทีมแอนติ กราวิตี้ แลบ แบงค็อก ทำได้ 34.9 คะแนน และเหรียญทองแดงเป็นของ ปกสกนธ์ โชติกไกร จากทีมแอนติ กราวิตี้ แลบ แบงค็อก ทำได้ 19.8 คะแนน
ขณะที่ผลเหรียญทองของรุ่นอื่นๆ ในประเภทโบเดอร์ริง มีดังนี้ รุ่นยู-17 ชาย เหรียญทอง เปา ชิวโชควัฒนา จากทีมบาลานซ์ ไคล์มบิ้ง 74.7 คะแนน, เหรียญเงิน ณภัทร งามตระกูลพานิช จากทีมร็อก โดเมน 19.2 คะแนน, เหรียญทองแดง พีรพัฒน์ นาคเถื่อน จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10.0 คะแนน, รุ่นยู-17 หญิง เหรียญทอง กัญญาณัฐ อาษากิจ จากทีมเวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิ้ง คลับ 59.3 คะแนน, เหรียญเงิน ณัฐทิตา วิจิตรจรัสกุล จากทีมไคล์ม เซ็นทรัล แบงค็อก 59.2 คะแนน, เหรียญทองแดง รัชมน ทองใบ จากทีมแอนติ กราวิตี้ แลบ แบงค็อก 19.7 คะแนน,
รุ่นยู-15 ชาย เหรียญทอง ศุภสิทธิ์ นันทเกษมสุข จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 59.2 คะแนน, เหรียญเงิน ติณณ์ ธีระจารุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19.6 คะแนน, เหรียญทองแดง วรรณสิงห์ นาคบรรพต จากทีมร็อกฟิงเกอร์ 18.7 คะแนน, รุ่นยู-15 หญิง เหรียญทอง ปริม สันติพิทักษ์ จากทีมเชียงใหม่ ไคล์มบิ้ง คลับ 49.9 คะแนน, เหรียญเงิน ภิรณัญ โกสุมสุรังค์ จากทีมแอนติ กราวิตี้ แลบ แบงค็อก 34.3 คะแนน, พิชามญชุ์ ลลิตกุลธร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10.0 คะแนน,
รุ่นยู-13 ชาย เหรียญทอง อธิปพัฒน์ มีสมศัพย์ จากทีมโบเดอร์ แพลนเน็ต 43.8 คะแนน, เหรียญเงิน วรรณคิริน นาคบรรพต จากทีมร็อก ฟิงเกอร์ 42.9 คะแนน, เหรียญทองแดง ศรัณย์พัทธ์ อุดมเลิศปรีชา จากโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19.8 คะแนน, รุ่นยู-13 หญิง เหรียญทอง แก้วกัลยาณ์ อุ่นเรือนงาม จากทีมไคล์มบิ้ง เซ็นทรัล แบงค็อก 75.0 คะแนน, เหรียญเงิน ขวัญข้าว ฉัตรธารากุล จากทีมไคล์ม เซ็นทรัล แบงค็อก 74.9 คะแนน, เหรียญทองแดง ฎีดี ลาวดีพะเนา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 74.8 คะแนน