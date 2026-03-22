“น้องพิ้งค์” เข้าชิงขนไก่ออร์เลอ็อง ดวลจอมเก๋า “โอกูฮาระ” อดีตแชมป์โลก

“น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันดาวรุ่ง มือ 27 ของโลก โชว์ฟอร์มเก่ง ทะยานเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่ฝรั่งเศส หลังย้ำแค้นเอาชนะ อิชารานี บารัวห์ มือ 44 ของโลก จากอินเดีย ที่ตนเองเคยชนะมาเมื่อปีที่แล้วได้อีกครั้ง 2-0 เกม 21-12 และ 23-21
“น้องพิ้งค์” มีลุ้นปลดล็อคแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกในปี 2026 และลุ้นคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ที่ 3 ให้ตัวเอง โดยในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีขึ้นวันอาทิตย์ ที่ 22 มี.ค.นี้ “น้องพิ้งค์” จะพบกับจอมเก๋า โนโซมิ โอกูฮาระ วัย 31 ปี มือ 20 ของโลก และมือวางอันดับ 5 ของรายการ อดีตแชมป์โลกปี 2017 และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016