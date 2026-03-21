“พิสิฐขวัญ-แพรว” นำร่วมครึ่งทางสิงห์-เอสเอทีฯ ที่หัวหิน

พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา โปรสาวจากนครศรีธรรมราช และแพรว นนทรักส์ จากลำปาง ขึ้นนำร่วมด้วยสกอร์เท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 140 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 รายการ สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมนี้ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระยะ 6,346 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟหญิงร่วมแข่งขัน 131 คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 107 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
จบรอบสามปรากฎว่า โปรแพร-พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา นักกอล์ฟวัย 26 ปีจากนครศรีธรรมราช ผู้นำรอบแรก ตีเข้ามาอีเว่นพาร์ 72 จาก 4 เบอร์ดี้ เสีย 4 โบกี้ รวมสองวันมี 4 อันเดอร์พาร์ 140 รักษาตำแหน่งผู้นำร่วมกับ แพรว นนทรักส์ โปรสาววัย 25 ปีจากลำปาง ที่เครื่องหวดหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว
พิสิฐขวัญ เผยหลังรักษาตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่สองว่า “วันนี้ลมแรงและทุลักทุเลมาก กว่าจะกลับมาได้ก็เหนื่อยอยู่ ช็อตช่วยชีวิตน่าจะเป็นลูกแอพโพรชหลังๆ เพราะวันนี้ลูกพัตต์ไม่ดีเท่าเมื่อวาน ก็เลยทำเบอร์ดี้ไม่ได้เยอะมาก สภาพจิตตใจตอนออกไปอาจมีความกดดันเล็กน้อยคืออยากได้เกินไป ก็เลยพัตต์ลั่นบ้าง พรุ่งนี้ก็แผนการเล่นเดิมแต่ต้องควบคุมสภาพจิตใจให้นิ่งและตีให้อยู่แฟร์เวย์ให้เยอะ และแอพโพรชให้ดี”
ส่วน แพรว นนทรักส์ กล่าวว่า “วันนี้เกมการเล่นค่อนข้างเป็นไปตามแพลนที่วางไว้ และอาศัยโชคช่วยนิดหน่อย วันนี้ 6 เบอร์ดี้ส่วนใหญ่ได้มาจากพาร์ 5 หัวไม้ค่อนข้างจะดี ตีสองออนได้เลยขึ้นไปสองพัตต์ทำเบอร์ดี้ได้ วันนี้เป็นที่น่าพอใจมาก เพราะไม่คาดมาก่อนว่าจะตีดีขนาดนี้”
ทางด้านโปรบุ๊ค-ธนพร ผลิตวานนท์ วัย 28 ปีจากชลบุรี แชมป์สนามนี้เมื่อปีที่แล้ว เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71 สองวันมี 3 อันเดอร์พาร์ 141 ตามมาที่อันดับสามด้วยสกอร์รวมตามหลังสโตรคเดียว โดยมี โปรน้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส ตามมาที่อันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143
ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นดีที่สุดยังเป็น นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ทีมชาติวัย 18 ปีจากชลบุรี ที่รอบนี้ตีเกินไป 2 โอเวอร์พาร์ 74 สองวันมีอีเว่นพาร์ 144 อยู่อันดับ 11 ร่วม โดยหลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวนักกอล์ฟเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ 11 โอเวอร์พาร์ 155 จำนวน 65 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 56 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 9 คน