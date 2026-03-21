“เทพนคร” คว้าแชมป์แรกศึกทีดีทีที่ปราจีนบุรี

เทพนคร ฝ่ายศูนย์ โปรหนุ่มจากระยอง คว้าแชมป์แรกในอาชีพหลังจบสกอร์รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 208 ในการแข่งขันไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเมนต์ทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที ทีดีที ปราจีนบุรี 2026 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทิ้งห่างอันดับสองร่วมสามสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนต์ทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที ทีดีที ปราจีนบุรี 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ ระยะ 7,437 หลา พาร์ 72 จ.ปราจีนบุรี
รอบสุดท้ายของการชิงชัย เทพนคร ฝ่ายศูนย์ นักกอล์ฟวัย 25 ปีจากระยอง ออกสตาร์ทในฐานะผู้นำสองสโตรค เปิดไม่ดีด้วยโบกี้ที่หลุม 2 แต่เก็บคืนได้สองเบอร์ดี้ที่หลุม 5 และ 10 จบ 18 หลุมเข้ามา 1 อันเดอรพาร์ 71 รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 208 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 1 แสนบาท โดยมี กิตติพร ชวนะพงศ์, กุณช์ธณัฎ พนาดร, ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ และพิษณุ ศิริเมฆา จบอันดับสองร่วมด้วยสกอร์เท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 211 รับเงินรางวัลไปคนละ 40,000 บาท
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นรายการระดับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ โคแซงชั่นกับเอเชียน ดีเวลล็อปเมนต์ทัวร์ หรือ เอดีที รายการสิงห์-เอสเอที เอดีที หัวหิน แชมเปียนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายนนี้ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์