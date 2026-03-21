หมอนทองของ​ “โค้ชจุ่น” พ่ายยับ ถูกภัทรบพิตร ยำ 13-0 บอล 11 คน แบล็กฮันเตอร์ฯ

โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การนำทัพของผู้ฝึกสอนคนใหม่ “โค้ชจุ่น”​ อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย ยังคงควานหาชัยชนะไม่เจอ เมื่อพ่ายให้กับ โรงเรียนภัทรบพิตร ทีมแกร่งจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปอีก 0-13 ในการแข่งขันแมตช์ที่ 2 ของฟุตบอลนักเรียน 11 คน รายการ ฟุตบอลระบบลีกนักเรียน Black Hunter High School Premier League 2026 "แบล็ค ฮันเตอร์ ไอสคูล พรีเมียร์ลีก" เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สนามกีฬาสุบิน พิมพยจันทร์)

ทั้งนี้ในการแข่งขันแมตช์แรก เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว หมอนทองวิทยา ทีมดัง รองแชมป์ฟุตบอล 7 สีปีที่ผ่านมา ก็เพิ่งพ่ายให้กับคู่ปรับเก่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ทีมแชมป์ฟุตบอล 7 สี ปีล่าสุด ไป 0-7 ซึ่งเกมดังกล่าว “โค้ชจุ่น” ประเดิมเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมเป็นนัดแรกด้วย