ตรังเปิดฉากหวดลูกไม้ จัดศึกตรังวู้ดบอลแชมเปี้ยนชิพ 2026

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2569 มุ่งสร้างเสริมสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่
นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน TRANG WOODBALL CHAMPIONSHIP 2026 อย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งในงานดังกล่าวหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมงานสำนักงานการกีฬา จังหวัดตรังเข้าร่วม
สำหรับจังหวัดตรังได้รับประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ สู่อาชีพ และส่งเสริมศักยภาพการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทำกิจกรรมการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้อนุมัติให้จังหวัดตรัง ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล TRANG WOODBALL CHAMPION SHIP ประจำปี 2569
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ก็เพื่อเผยแพรกีฬาวู้ดบอลสู่ระดับเยาวชน ประชาชนทางภาคใต้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรพางการกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวู้ดบอลภาคใต้ให้เป็นนักกีฬาระดับประเทศ หรือตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไห้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆในพื้นที่ตามท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ตรังเมืองกีฬา Trang Sports City
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กีฬาวู้ดบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิและความแม่นยำ การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการชิงชัยความเป็นเลิศ แต่ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองกีฬา (Sports City) ของจังหวัดตรังให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
นายณรงค์ โสภารัตน์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนึ้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจกีฬาวู้ดบอลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะนักกีฬาในจังหวัดให้ก้าวสู่ระดับอาชีพ