“พัชรินทร์” ทะยานชิงเทนนิสไทยแลนด์ฯ สนาม 2

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2569 เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน
"อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช สาวขอนแก่น มือวาง 1 ของรายการ และมือ 4 ของไทย ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้ตามคาด หลังจากใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบขาดปราบ "ออม" วรรษชล สวัสดี จากพิษณุโลก มือ 26 ของไทย ในรอบรองชนะเลิศ ได้ 2 เซตวด 6-4 และ 6-2
ในรอบชิงชนะเลิศ พัชรินทร์ จะพบกับ "แอ๊ตต้า" พิมพ์มาดา ทองคำ มือ 17 ของไทย จากสุราษฎร์ธานี รองแชมป์สนามแรก ที่เข้ารอบหลังจากตัดเชือกชนะ ธนัชพร ยังโหมด มือวาง 2 จากชลบุรี ด้วยสกอร์ 4-0 Ret.(รีไทร์) ซึ่งธนัชพรได้ขอยอมแพ้ เนื่องจากมีไข้และปวดศีรษะ
ด้านชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เครดิต ไชยรินทร์ มือ 22 ของไทย จาก กทม. ระเบิดฟอร์มเก่ง เอาชนะ คมธัช กิตตโชค มือ 20 ของไทย จาก กทม. 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-0 ส่งผลให้ เครดิต ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือ 11 ของไทย จาก กทม. ที่ชนะ กฤติน โกยกุล จากพังงา ด้วยสกอร์ 3-0 Ret. (รีไทร์) โดย กฤติน ได้ขอยอมแพ้ เนื่องจากเวียนศีรษะ
จากนั้นเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายคู่ และหญิงคู่ โดยนายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
ผลชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ กฤติน โกยกุล จากพังงา กับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. ผนึกกำลังเอาชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ จากขอนแก่น กับ นพดล น้อยกอ จากพิจิตร 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 6-1 โดย กฤติน กับ จิรัฏฐ์ ได้ครองแชมป์ชายคู่ ซึ่งนับเป็นสนามที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังได้รับรางวัลร่วมกัน 20,000 บาท ส่วน ธีรภัทร กับ นพดล คู่รองแชมป์ รับร่วมกัน 10,000 บาท
ส่วนหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ลัลดา กำหอม จาก กทม. กับ พิมพ์มาดา ทองคำ จากสุราษฎร์ธานี ช่วยกันหวดเอาชนะ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร จากพระนครศรีอยุธยา กับ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน จากลาว 2-0 เซต 6-3, 7-6 ไทเบรก 7-4 โดย ลัลดา กับ พิมพ์มาดา ขึ้นแท่นแชมป์หญิงคู่ ได้รางวัลร่วมกัน 14,000 บาท ส่วน กมลวรรณ กับ มาลัยลักษณ์ คู่รองแชมป์ รับร่วมกัน 8,000 บาท
ขณะที่คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี)-ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ (ยะลา) ชนะผ่าน ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี)-โจนาธาน รอธ (เยอรมนี), พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น)-แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ภาวินี ร่วมรักษ์ (กทม.)-พีระภัทร เด็ดทองหลาง (สมุทรปราการ) 6-4, 7-5