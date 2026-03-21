“ดร.เก๋” ให้กำลังใจนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ อย่าหวั่นไหวกับข่าวความขัดแย้งของสมาคมกับเจ้าของลาน

ท่ามกลางข่าวความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าของลาน Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) กับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ที่บานปลายไปจนถึง กกท. และ ป.ป.ท. แต่ในทางคู่ขนาดนั้นทีมชายชุดใหญ่กำลังฝึกซ้อมที่ลานอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เพื่อเตรียมลงแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ดิวิชั่น 3 ในเดือนเมษายน
โดยทีมชาติไทยชุดนี้ได้ “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์กีฬาสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ เป็นผู้จัดการทีม ได้พูดให้กำลังใจนักกีฬาชุดดังกล่าวว่า
“ไม่ว่าเส้นทางของฮอกกี้น้ําแข็งในประเทศไทยจะปั่นป่วนแค่ไหน พวกเราเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยจะไม่มีวันถูกข่มขู่ และเราจะไม่ถอยกลับ ทุกความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเราจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น กล้าหาญขึ้น และสามัคคีมากขึ้นกว่าเดิม เราจะต่อสู้จนจบด้วยศักดิ์ศรี ด้วยหัวใจ และความภาคภูมิใจที่ไม่สั่นคลอนในฐานะตัวแทนของประเทศไทย”
“น้าเก๋อยากให้พวกคุณทุกคนรู้ว่าน้าเก๋จะยืนเคียงข้างคุณ เราจะทําในสิ่งที่เรารักร่วมกันต่อไป อดทนต่อทุกความยากลําบากด้วยกัน และก้าวไปสู่ความสําเร็จไปด้วยกัน คุณไม่จําเป็นต้องแบกภาระใด ๆ คนเดียว หน้าที่ของคุณคือเล่นกีฬาที่คุณรักด้วยความสุข ด้วยความกล้าหาญ ทิ้งความกังวลของคุณไว้ข้างหลัง และมอบหัวใจทั้งหมดของคุณให้กับเกม”
“ดังนั้นสู้ต่อไป!! สู้ไปด้วยกัน!! ต่อสู้กับทุกสิ่งที่คุณเป็น ให้เราแสดงให้โลกเห็นถึงความงามและจิตวิญญาณที่แท้จริงของฮอกกี้น้ําแข็ง ให้เราทําให้ผู้คนเห็นความหลงใหล ความแข็งแกร่ง และจิตวิญญาณของมัน และเหนือสิ่งอื่นใด ให้เราพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนไทยและนักกีฬาไทยมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่แม้ในกีฬาฤดูหนาว เราสามารถยืนสูง เปล่งประกาย และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความมุ่งมั่นของเราสามารถพาเราไปได้ไกลแค่ไหน”
“ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ ถึงพวกคุณทุกคน ขอบคุณสําหรับความเสียสละ การอุทิศตน และไฟที่คุณพกติดตัวไปด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า เราจะเผชิญหน้ามันด้วยกัน และร่วมกัน เราจะสร้างบางสิ่งที่ยากจะลืมเลือนอย่างแท้จริง”