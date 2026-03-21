ซาร์โก” เค้นความเร็วรถแข่ง Honda RC213V รั้งจ่าฝูงวันแรก โมโตจีพี สนาม 2 บราซิล

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม รายการ บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์เข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการวันแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอโกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า เซอร์กิต ประเทศบราซิล
ผลซ้อมรอบ Practice เพื่อแบ่งกลุ่มควอลิฟาย ปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศส หมายเลข 5
จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ สร้างผลงานอย่างโดดเด่น ควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานรั้งจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 21.257 วินาที ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้ในฐานะจ่าฝูงของวันแรก
ขณะที่ “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนเจ้าของหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล รั้งอันดับ 11 ตามหลัง 0.831 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ในอันดับ 16 ตามหลัง 1.135 วินาที
ส่วน “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนเจ้าของหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ประเดิมลงสนามโฮมเรซครั้งแรกด้วยการรั้งอันดับ 15 เวลาต่อรอบ 1 นาที 23.355 วินาที ตามหลังผู้นำ 1.098 วินาที
ทั้งนี้ ศึก บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการจับเวลารอบควอลิฟายในคืนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ และดวลความเร็วรอบ สปรินต์ ในคืนเดียวกันเวลา 01.00 น. (ข้ามสู่วันใหม่) ตามเวลาประเทศไทย
จากนั้นจะดวลความเร็วรอบเมนเรซในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 22.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 23.15 น. และปิดท้ายด้วยโมโตจีพี 01.00 น. ซึ่งเป็นการข้ามสู่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
