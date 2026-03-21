“เปา-อภิวิชญ์” ครองเจ้ารุ่นสปีดสมัย4 ศึกปีนหน้าผาชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 "Thailand sport Climbing Championships 2026" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ที่แบงค็อก สปอร์ต ไคล์มบิ้ง เซนเตอร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก มีนักกีฬา 116 คน จากสังกัดสโมสรปีนหน้าผาทั่วประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัย 4 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วย รุ่นโอเพ่น ชาย-หญิง, รุ่นยู-17 ชาย-หญิง, รุ่นยู-15 ชาย-หญิง และ รุ่นยู-13 ชาย-หญิง โดยการชิงชัยมีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสปีด, ประเภทโบเดอร์ และ ประเภทลีด
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นการประเดิมชิงเหรียญทองในประเภทสปีด ไฮไลต์อยู่ในรุ่นโอเพ่น ชาย รอบชิงชนะเลิศ ที่มีดาวดังทีมชาติไทยอย่าง "เปา" อภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี จากทีมเวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิ้ง คลับ ดีกรีเหรียญทองแดงจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเจ้าของสถิติประเทศไทยที่เวลา 4.96 วินาที ลงดวลกับ "เชน" สิรภพ จิรจตุรพักตร์ รุ่นพี่ทีมชาติไทยจากทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ผลการปะทะกันก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาด “เปา” อภิวิชญ์ โชว์สปีดความเร็วสูงทะยานขึ้นไปแตะจุดเส้นชัยเป็นที่หนึ่งด้วยเวลา 5.037 วินาที คว้าเหรียญทองประเภทสปีดของประเทศไทยไปครองเป็นสมัยที่ 4 ได้สำเร็จ ส่วน สิรภพ ที่ได้เหรียญเงินกลับบ้านทำเวลา 5.650 วินาที และเหรียญทองแดงเป็นของ กิตติกร โพธิ์สาลี จากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ทำเวลาได้ 6.609 วินาที
หลังจบเกมการแข่งขันแชมป์คนเก่งทีมชาติไทย “เปา” อภิวิชญ์ กล่าวว่า ด้วยความที่ตนเองไปแข่งรายการระดับโลกมาเยอะทำให้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือตื่นเต้นอะไรมาก แต่โฟกัสที่เรื่องทำเวลาของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะอยากทำลายสถิติประเทศอันเก่าที่ตนเองเป็นคนทำไว้ด้วย แต่ก็รู้สึกว่าปีนี้ได้เห็นเด็กไทยมีการพัฒนาเรื่องขีดความสามารถขึ้นมามาก จากประสบการณ์ที่ตนได้ไปแข่งกับระดับโลกมาเชื่อว่าเด็กไทยเรามีความสามารถมากพอ เหลือแค่เรื่องของประสบการณ์ความนิ่งนั่นคือการที่จะต้องได้รับโอกาสให้ไปแข่งขันสนามต่างๆ ทั่วโลกเยอะๆ ส่วนหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์ตนจะมีรายการเอเชีย แชมเปี้ยนชิพ เพื่อคัดโควต้าเข้าร่วมเอเชียนเกมส์และมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ประเทศจีน ก็ฝากให้แฟนๆ กีฬาช่วยติดตามให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนกันเยอะๆ เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆ ที่ช่วยทำให้นักกีฬาเราพัฒนาตนเองได้เรื่อยๆ ส่วนช่องทางการติดตามผลงานของตนก็เป็นไอจีกับติ๊กต็อกที่ชื่อ APHIWIT_PAO ครับ
ด้านไฮไลต์ในรุ่นยู-17 ชาย รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง เปา ชิวโชควัฒนา เจ้าหนูเยาวชนทีมชาติไทยจากทีมบาลานซ์ ไคล์มบิ้ง เจ้าของเหรียญทองยู-17 ชิงแชมป์เอเชีย 2023 รุ่นฟอร์แมตช์คิดส์ พร้อมเป็นเจ้าของสถิติของรายการในรุ่นดังกล่าวที่ 4.51 วินาที ลงชิงชัยกับ "ต้น" พีรวิชญ์ ศรมณี จากทีมปีนหน้าผาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ที่แม้จะเริ่มเล่นกีฬานี้ไม่นานแต่ก็เดินทางมาไกลเพื่อหวังคว้าแชมป์กลับตรังให้ได้
รูปเกมการแข่งขันน่าเสียดายที่ทาง ต้น พีรวิชญ์ ไปพลาดเสียจังหวะ ทำให้เป็นทาง "เปา ชิว" ที่สม่ำเสมอและรวดเร็ว ไร้จุดผิดพลาด ทะยานขึ้นไปแตะจุดเส้นชัยคว้าเหรียญทองไปครองที่เวลา 6.601 วินาที เป็นแชมป์ยู-17 ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มน้อยวัย 15 ส่วน พีรวิชญ์ ได้เพียงเหรียญเงิน ทำเวลา 12.522 วินาที ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ธนโชติ แพรกจินดา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลาในรอบรองฯ ที่ 11.689 วินาที
หลังได้เหรียญทองยู-17 ชายประเทศไทยมาครอง เปา ชิวโชควัฒนา กล่าวความรู้สึกว่า แม้ตนจะพอมีชื่อชั้นมากกว่าคนอื่นๆ อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดประมาท เพราะประเภทสปีดถือเป็นประเภทปีนหน้าผาที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งจริงๆ แล้วรายการนี้ก็ทำตนกดดันไม่น้อย เพราะตนเองอยากทำลายสถิติรุ่น 17 ปีนี้ให้ได้เหมือนกัน ซึ่งก็ทำได้จริงๆ ในรอบคัดเลือกที่เวลา 5.614 วินาที ส่วนหลังจากนี้จะมีรายการเอเชียนยูธที่ประเทศจีนและรายการเวิลด์ยูธที่ประเทศอิตาลี ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมทั้งสองรายการ ส่วนเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตนเองก็มีความคิดว่าก่อนที่ตนจะขึ้นรุ่นโอเพ่น ตนอยากจะเป็นรุ่นยูธที่เร็วที่สุดในโลกให้ได้ ซึ่งก็เหลือเวลาอีก 3 ปี เพราะตอนนี้ตนเพิ่งจะอายุ 15 ส่วนแฟนๆ กีฬาสามารถติดตามผลงานของตนได้ทางอินสตาแกรมชื่อว่า PAOPAO_QIU ครับ
ขณะที่ผลการแข่งขันของรุ่นอื่นๆ ในประเภทสปีดประจำวัน รุ่นโอเพ่น หญิง เหรียญทอง ณราดา ดิษยบุตร จากทีมเลทส์ ไคล์ม สปอร์ต คลับ ทำเวลา 8.937 วินาที, เหรียญเงิน นภัส ดิษยบุตร จากทีมเลทส์ ไคล์ม สปอร์ต คลับ ทำเวลา 9.222 วินาที, เหรียญทองแดง นลัท ดิษยบุตร จากทีมเลทส์ ไคล์ม สปอร์ต คลับ ทำเวลา 9.664 วินาที, รุ่นยู-17 หญิง เหรียญทอง กัญญาณัฐ อาษากิจ จากทีมเวอร์เท็กซ์ ไคล์มบิ้ง คลับ ทำเวลา 7.470 วินาที, เหรียญเงิน รัชมน ทองใบ จากทีมแอนติ กราวิตี้ แลบ แบงค็อก ทำเวลา 8.869 วินาที, เหรียญทองแดง ณัฐฐานันท์ ชวนรมณีย์ จากทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 19.949 วินาที,
รุ่นยู-15 ชาย เหรียญทอง นนท์ธวัช อุ่นนุช จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ทำเวลา 9.171 วินาที, เหรียญเงิน ศุภสิทธิ์ นันทเกษมสุข จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 13.241 วินาที, เหรียญทองแดง ติณณ์ ธีระจารุวัฒน์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 9.229 วินาที, รุ่นยู-15 หญิง เหรียญทอง รินนารา เหลืองสันติมิตร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 18.825 วินาที, เหรียญเงิน พิชามญชุ์ ลลิตกุลธร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 20.687 วินาที, เหรียญทองแดง อัยยาวารี เตชะเรืองจิต จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 47.849 วินาที, รุ่นยู-13 ชาย เหรียญทอง อาชวิน ศิริวงศิลป์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 14.221 วินาที, เหรียญเงิน วรรณคิริน นาคบรรพต จากทีมร็อก ฟิงเกอร์ ทำเวลา 20.460 วินาที, เหรียญทองแดง ศรัณย์พัทธ์ อุดมเลิศปรีชา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 18.616 วินาที, รุ่นยู-13 หญิง เหรียญทอง ฎีดี ลาวดีพะเนา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 18.495 วินาที, เหรียญเงิน กัญญลักษณ์ ศักดิ์สิริวรกุล จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำเวลา 36.274 วินาที และ เหรียญทองแดง ธัมมฤณ ขันธิกุล จากทีมไคล์มบิ้ง โซไซตี ทำเวลา 48.886 วินาที
