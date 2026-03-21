“น้องพิ้งค์” เข้าตัดเชือกขนไก่ออร์เลอ็อง มีลุ้นประเดิมแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกปี 2026

“น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 27 ของโลก ระเบิดฟอร์มเก่ง กลับมาเอาชนะ ริโกะ กุนจิ มือ 24 ของโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการ จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-19, 12-21, 21-16 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่ฝรั่งเศส ได้สำเร็จ
“น้องพิ้งค์” ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกในปี 2026 โดยในรอบตัดเชือกจะเข้าไปพบกับ อิชารานี บารัวห์ มือ 44 ของโลก จากอินเดีย ในวันเสาร์ ที่ 21 มี.ค.นี้ ซึ่งคู่นี้เคยพบกันมา 1 ครั้งในรอบคัดเลือก ศึกโยเน็กซ์ ไทเป โอเพ่น 2025 และเป็น “น้องพิ้งค์“ ที่เอาชนะไปได้ 2-1 เกม