“Singha Sparkling Water” หนุนศึก BYD HYROX Bangkok 2026 ต้อนรับยอดมนุษย์ทั่วโลกสู่เมืองไทย

“Singha Sparkling Water” ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการ The Official Sparkling Water Partner of HYROX Bangkok จัดศึกประลองความอึดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน งาน "BYD HYROX Bangkok 2026" ขนทัพนักกีฬาจากทั่วโลกกว่า 1.8 หมื่นชีวิตร่วมชิงชัย ระหว่างวันที่ 20–22 มี.ค. 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
การแข่งขันปีที่ 2 ในไทยยังคงแรงต่อเนื่อง โดยคาดนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 18,000 คน ถือเป็นหนึ่งในสนามใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งความสำคัญของรายการนี้คือการเป็นสนามเก็บคะแนนเพื่อมุ่งสู่ศึกชิงแชมป์โลก HYROX World Championships 2026 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขัน BYD HYROX Bangkok 2026 ในปีนี้ Singha Sparkling Water ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในฐานะ The Official Sparkling Water Partner of HYROX Bangkok พร้อมเติมความสดชื่นให้นักกีฬาตลอดการแข่งขัน พร้อมจัดเต็มโซน Recovery Lounge เพื่อดูแลนักกีฬาแบบครบวงจร ทั้ง Ice bath, Sauna, Shower room, Massage therapy ช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังแข่งขันอย่างมืออาชีพ
สำหรับกีฬา HYROX เป็นรูปแบบการแข่งขันที่ผสมผสานการวิ่งเข้ากับการออกกำลังกายฟิตเนสในแต่ละสถานี (Station) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลก และถูกยกให้เป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในยุคนี้
