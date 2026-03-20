“ชนม์พรรษา” รั้งรองแชมป์ ไต้หวัน อเมเจอร์ฯ

ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ จบสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 รั้งอันดับสองร่วมศึก ไต้หวัน อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 33 ที่สนามซิ่นอี้ กอล์ฟ คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ พัค ซอจิน นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟนานาชาติรายการ "ไต้หวัน อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ" ครั้งที่ 33 แข่งขัน ณ สนามซิ่นอี้ กอล์ฟคลับ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า ต้นหอม-ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในตำแหน่งผู้นำ พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 จบด้วยสกอร์รวมสี่วัน 5 อันเดอร์พาร์ 283 รั้งรองแชมป์ร่วมกับ โอ ซูมิน จากเกาหลีใต้ ขณะที่แชมป์เป็นของ พัค ซอจิน นักกอล์ฟเกาหลีใต้ ที่มาแรงจบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279
ขณะที่ สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล นักกอล์ฟวัย 14 ปี ทำผลงานได้ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบที่สกอร์รวมอีเวนพาร์ 288 รั้งอันดับ 5 ร่วมกับ เฉิน เพ่ย เวย และ แอนนิกา เฉิน สองนักกอล์ฟเจ้าถิ่น