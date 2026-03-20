‘น้องพิ้งค์“ ดาวรุ่งนักแบดมินตันไทยตั้งธงปี 2026 ขอเรียนรู้มุมมองใหม่-ใจดีกับร่างกาย

ปี 2026 ของ ”พิงค์-พิชฌามลณ์“ นักตบลูกขนไก่สาว กับอนาคตที่สดใส ท่ามกลางจังหวะชีวิตที่รวดเร็วและท้าทายของนักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ พร้อมไปต่อกับการ ‘เรียนรู้มุมมองใหม่-ใจดีกับร่างกาย’
เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังที่ไปได้ไกลกว่าเดิม
“พิงค์-พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์” สาวน้อยนักแบดมินตันอนาคตไกลวัย 19 ปี มือวางอันดับ 28 ของโลก ที่โลดแล่นในวงการแบดมินตันมานาน จนได้รับฉายาจากแฟนๆ ว่า “นักแบดหน้าหวาน”
ผลงานของเจ้าตัวก้าวสู่ความสำเร็จ คือการได้แชมป์เยาวชนโลก 2023 ในประเภทหญิงเดี่ยวคนที่ 2 ของไทย ต่อจาก "เมย์" รัชนก อินทนนท์ และเป็นหนึ่งในทีมชาติชุดแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม และครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา
เนื่องจากปัจจุบัน “กีฬาแบดมินตัน” เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวเอเชีย ทำให้ทาง PRINC Group (พริ้นซ์ กรุ๊ป) เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของ “พิ้งค์-พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มานานมากกว่า 8 ปี
”พิ้งค์“ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ เปิดใจว่า ในปี 2026 ปีนี้ ตนตั้งเป้าหมายและเรียนรู้มุมมองใหม่ คือการเลือกที่จะหันมาฟังเสียงสัญญาณจากร่างกายให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม
สำหรับการมี 'สุขภาพดี' ไม่ได้วัดกันแค่ความแข็งแรงในสนาม แต่มันคือพลังงานจากภายใน (Inner Power อินเนอร์ พาวเวอร์) ที่จะพา “พิงค์” ให้ ก้าวไปได้ไกลและยั่งยืนที่สุด
“สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 สำหรับพิงค์คือเรื่องสุขภาพค่ะ เพราะพิงค์รู้สึกว่าพอเราโตขึ้น เราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพให้มากขึ้น”
สมัยก่อนอาจจะโฟกัสแค่การซ้อมให้หนัก แต่ตอนนี้มี นิยามใหม่ว่า ปีนี้คือปีที่อยาก “ใจดีกับร่างกาย” ให้มากขึ้น เพราะร่างกายคือบ้านหลังเดียวที่เราต้องอยู่ไปตลอดชีวิต การดูแลพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความฟิตเพียงอย่างเดียว แต่มันคือการสร้าง “ความสมดุลจากภายใน” ที่ส่งผลต่อความคล่องแคล่วและพลังงานที่เราใช้ในทุกๆ วัน
“ผู้หญิงและสุขภาพดีมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน สำหรับพิงค์คือค่อนข้างมีผลมาก เพราะถ้าเรามีสุขภาพกายที่ดี เราก็จะทำอะไรได้เต็มที่”
ในโลกของกีฬาที่เต็มไปด้วยความกดดัน พิ้งค์เรียนรู้ว่าการมีร่างกายที่พร้อมเป็นเพียงครึ่งทางเท่านั้น แต่อีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “ใจ”
“สุขภาพจิตก็สำคัญมาก อย่าง พิ้งค์เป็นนักกีฬา ก็มีความเครียดความกดดัน ร่างกายก็ต้องพร้อมรับแรงกระแทกด้วย” เทคนิคของพิ้งค์คือการบาลานซ์วินัยกับความรู้สึก
เริ่มจาก Physical Conditioning (ฟิสิคอล คอนดิชั่นนิง) : การปรับสภาพร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ร่างกาย
ต่อด้วย Mental Support (เมนทัล ซัพพอร์ต) : การสนับสนุนทางจิตใจ การให้กำลังใจ พิงค์เลือกที่จะ “ปรึกษาแพทย์”เพื่อเคลียร์พื้นที่ในใจ ให้พร้อมโฟกัสกับทุกแมตช์ในชีวิต
ความมั่นใจที่สะท้อนออกมาในทุกย่างก้าวของพิงค์ ส่วนหนึ่งมาจากการมีพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจได้อย่าง PRINC group (พริ้นซ์ กรุ๊ป) มาช่วยดูแลสุขภาพ ทำให้พิงค์กล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ
“พิ้งค์อยากให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจ และดูแลตัวเองเยอะๆ เรื่องสุขภาพมีความสำคัญอย่างมากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ”
“เพราะว่าเมื่อเราดูแลสุขภาพดีจากภายใน พลังนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันที่พาเราไปได้ไกลกว่าที่เคยคิด (Women’s Power Beyond วูเมนส์ พาวเวอร์ บียอน) ไม่ว่าสนามนั้นจะเป็นคอร์ทแบดมินตันหรือสนามชีวิตก็ตาม”