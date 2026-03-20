“พิสิฐขวัญ” เปิด 4 อันเดอร์ นำรอบแรกไทยแอลพีจีเอฯ ที่หัวหิน

พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา โปรสาวจากนครศรีธรรมราช ประเดิม 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขึ้นนำรอบแรกศึก สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ เปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี อรณิชา โกนสันเทียะ ตามหลังสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมนี้ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระยะ 6,346 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟหญิงร่วมแข่งขัน 131 คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 107 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
เปิดฉากการแข่งขันรอบแรก โปรแพร-พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา ผู้เล่นในไชน่า แอลพีจีเอ และไต้หวัน แอลพีจีเอ ประเดิมหวด 4 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสียโบเดียว ขึ้นนำเดี่ยวโดยมี โปรปูน- อรณิชา โกนสันเทียะ จากลพบุรี มาอันดับสองด้วยสกอร์ตามหลังสโตรคเดียวที่ 3 อันเดอร์พาร์ 69
พิสิฐขวัญ วัย 26 ปีจากนครศรีธรรมราช เผยว่า “วันนี้ค่อนข้างที่จะเสิร์ฟอยู่ ก็เลยมีโอกาสทำเบอร์ดี้ แล้วก็พัตต์ดีด้วย สภาพสนามอาจจะแข็งนิดหน่อยและต้องเล่นกับลมเยอะ วันนี้ 4 อันเดอร์ก็พอใจมาก เกินคาดไปเยอะเลย ส่วนอีกสองวันก็คงเป็นแผนการเล่นเดิมคือตีให้อยู่ เล่นกับลมให้ดี และพัตต์ไม่ต้องดุดันให้มาก ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ตามนั้น”
ทางด้าน ภคิน กวินปกรณ์ และธนพร ผลิตวานนท์ ตีมาคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับสามร่วม ส่วน ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ อดีตมือ หนึ่งไทยแอลพีจีเอฯ ปี 2017 และถวัลหทัย กาบคำ ทำได้คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 5 ร่วม ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสกอร์ดีสุดเป็น นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล นักกอล์ฟทีมชาติเจ้าของเหรียญทองทีมและเหรียญทองแดงบุคคลซีเกมส์ครั้งล่าสุด ตีเข้ามาอีเว่นพาร์ 72 รังอันดับ 7 ร่วม