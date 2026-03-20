"รอนนี" กด 153 แต้ม ทุบสถิติเบรกสูงสุดอาชีพ

รอนนี โอ'ซุลลิแวน อดีตนักสนุกเกอร์หมายเลข 1 ของโลก สร้างประวัติศาสตร์กดเบรกสูงสุดระดับอาชีพ 153 แต้ม รายการ เดอะ เวิลด์ โอเพน ที่เมืองหยูชาน
โอ'ซุลลิแวน แชมป์โลก 7 สมัย ทำสถิติแค่เฟรมแรกของการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ พบ ไรอัน เดย์ ก่อนเอาชนะขาดลอย 5-0 เฟรม
เดย์ วัย 50 ปี ถูกวสงสนุกตั้งแต่เริ่มเฟรมแล้วแก้ไม่ได้ ทำให้ โอ'ซุลลิแวน ได้ฟรีบอล
โอ'ซุลลิแวน เลือกตบเขียว (คิดคะแนนเท่าลูกแดง) แล้วกินดำ 1 ชุด ก่อนกวาด 15 แดง กับอีก 13 ดำ 2 ชมพู และ 6 สี คะแนนรวม 153 แต้ม
สถิติเบรกสูงสุดระดับอาชีพเดิม 148 แต้ม ทำไว้โดย เจมี เบอร์เน็ตต์ รายการ ยูเค แชมเปียนชิป รอบควอลิฟาย เมื่อปี 2004