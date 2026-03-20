"เวมบานยามา" ยิงปิดฝาโลง "สเปอร์ส" จบการรอคอย 6 ปี เข้าเพลย์ออฟ

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส หยุดการรอคอยอันยาวนาน 6 ซีซัน เอาชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ หวุดหวิด 101-100 ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ เข้าเพลย์ออฟศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ตามเวลาไทย
วิคเตอร์ เวมบานยามา นัมเบอร์วันดราฟต์ 2023 ส่องระยะ 17 ฟุต เหลือเวลา 1 วินาที จบเกมเหมา 34 แต้ม 12 รีบาวน์ด และกลายเป็นลูกยิงการันตี สเปอร์ส จบฤดูกาลปกติ 6 อันดับแรกของสายตะวันตก
ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ บวกเพิ่ม 23 แต้ม และ ฌูเลียง ชามปาญี ช่วยอีก 14 แต้ม ส่งผลให้ ซาน อันโตนิโอ ชนะ 4 เกมรวด สถิติขยับเป็น ชนะ 52 แพ้ 18 อยู่อันดับ 2 ของสาย
ขณะที่ ซันส์ รั้งอันดับ 7 ของสายตะวันตก สถิติหล่นเหลือ ชนะ 39 แพ้ 31 ถึงแม้ คอลลิน จิลเลสพี สกอร์ 24 แต้ม และ เดวิน บูเกอร์ กดไป 22 แต้ม
ลูกเลย์อัพของ ฟ็อกซ์ ทำให้ สเปอร์ส ตีตื้นเหลือ 99-100 เหลือเวลา 26.6 วินาที
จอร์แดน อ็อตต์ โค้ช ฟีนิกซ์ จำเป็นต้องขอเวลานอก หลัง บูเกอร์ ถูก ฟ็อกซ์ และ ดีแลน ฮาร์เปอร์ ประกบจนดิ้นไม่หลุดตรงด้านข้าง และกลางสนาม เหลือเวลา 11.7 วินาที ถัดมา ซาน อันโตนิโอ รีบตัดฟาวล์ หลังส่งบอลเข้า โดย ราเชียร์ เฟลมิง พลาด 2 ลูกโทษ
เพลย์ตัดสิน เวมบานยามา เลี้ยงบอลฆ่าเวลากระทั่งจวนเจียนหมด แล้วจับบอลยิงต่อหน้าต่อตา โอโซ อิโกดาโร